A szervezők kétnapos foglalkozásban gondolkodtak. Az első napra – jelentkezés alapján – kézműveseket vártak, de gyógypedagógus, virágkötő és tánctanár is volt az érkezők között. A délelőtt Legeza Márta elméleti előadása hangzott el, amin szóba kerültek a már említett pályázat eredményei is. Az ezt követő gyakorlati foglalkozáson a résztvevők a másnapi, fogyatékkal élőkkel való foglalkozásra készültek mondókákkal, rávezető játékokkal, s megismerték az eszköztár kiválasztásának módszertani szempontjait is.

A mentorok – adventhez közeledve, a kosárfonást fókuszba helyezve – karácsonyi csillagot készítettek, ezt követően az adai fazekasmester segítségével az agyagmegmunkálás fogásaival is ismerkedtek.

A kosárfonás rejtelmeibe is betekintést nyerhettek a résztvevők a Hagyományok Háza Hálózat –Vajdaság programján

Másnap a zentai „Kéz a kézben" Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Civil Szervezettől érkezett fogyatékosok párba álltak egyenként az előző nap gyakorlatot szerzett mentorokkal. A karácsonyi csillag után kisebb agyagtárgyakat is készítettek közösen.

Rám is nagy hatással volt ez a két nap. A foglalkozás befejezése után összeültünk és részletesen kiértékeltük a két napot. Minden résztvevő beszámolt jövetelének motivációjáról, s a folytatás is szóba került, ki mi módon tudja saját környezetében felhasználni a tapasztaltakat. Egyetértettünk: igazi élményszerű, jó hangulatú tudásátadásnak lehettünk részesei, s egyben a fogyatékos résztvevőknek is igazi örömet szereztünk

– értékelte az eseményt Vörös Zsuzsanna.