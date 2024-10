Úsztam Franciaországban, szemüveg nélkül, a tengerben. És néztem, hogy mennyi hínár, milyen érdekes, de nem jön le. Egy ráakadt a nyakamra, nem jön le. És körülnéztem, és ó, hát ezek mind medúzák. És így megcsípett a medúza, és nagyon sokáig meg is volt a heg, amit szerettem. De hogy ott találkoztunk a medúzákkal, és utána megint volt egy helyzet, amikor valamit nem értettem. És beúszott a medúza, mint lény, hogy ez van. És elkezdtem azon gondolkozni, hogy vajon meg lehet-e mosni egy medúzát. És hogyha igen, akkor az...az milyen? Mert hogy milyen az anyaga a medúzának? Milyen érzés? Egyáltalán hol vannak ennek a szervei? És hogy mennyi féle medúza van? Nem is mérges mind. Milyen rossz sztereotípiák vannak. Tehát jött egy ilyen, és én társítok hozzá sok mindent. Úgyhogy ezért is került medúza a borítóra