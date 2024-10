Vági Bence, a Recirquel alapítója és művészeti vezetője, a cirque danse műfaj megteremtésével új színt hozott a kortárs tánc és a cirkuszművészet világába. Alkotásaiban a cirkuszi akrobatika és a kortárs tánc találkozik, az emberi test kifejező erejét és a mozdulatok őszinteségét középpontba helyezve. Az elmúlt években a Recirquel világszerte elismertté vált, és olyan produkciókkal hódította meg a közönséget, mint a Solus Amor, a My Land és a legújabb darabjuk, a Paradisum.

Bemutatkoznak Gyurta Dániel jelöltjei

1. CanSatLAB

A CanSatLab Európa szinten is példátlan, fiatal tehetségeket felkaroló kezdeményezés. Küldetése, hogy egy Magyarországon átívelő nonprofit laborhálózattal – egyetemi, vállalati és magánintézmények révén - segítse a CanSat-versenyen résztvevő középiskolás diákokat, a hazai tudományos utánpótlást. A diákok a verseny alatt egy működő űreszközt fejlesztenek, melyhez Detre Örs Hunor űrkutató kezdeményezésének köszönhetően mostantól egy high-tech infrastruktúrával ellátott támogató háttér is rendelkezésükre áll. A CanSat versenyt Magyarországon - igen sikeresen, már több éve - a Magyar Asztronautikai Társaság szervezi az ESA-ESERO program keretében. A CanSATLab laborhálózat idén dedikáltan ezt a versenyt segíti, de későbbiekben sok más versenynek, képzésnek is otthont tud adni.

2. Ifj. Balázs Elemér

Ifj. Balázs Elemér kiváló fiatal zongoraművész, zeneszerző, aki 2024-ben Yamaha-ösztöndíjat nyert. Fiatal kora óta játszik zongorán, többször lépett színpadra nemzetközi színtéren is. Junior Príma-díjas művész, nem csak klasszikus zongorista, hanem innovatív zeneszerző és kiváló improvizátor, műveiben gyakran keveri a klasszikus elemeket modern hangzásvilággal. Elemért nem csak tehetsége, hanem szorgalma és a zene iránti alázata is követendő példává teszi.

3. Magyar Hospice Alapítvány

Magyarországon 1991-ben, Polcz Alaine révén jelent meg a hospice szemléletű ellátás, ám sokan még mindig nem ismerik. A Magyar Hospice Alapítványnál dolgozó orvosok, ápolók a legnehezebb út kísérői: a már csak tüneti kezelésben részesíthető, gyógyíthatatlan betegek testi és lelki szenvedéseinek enyhítésével foglalkoznak. Minden munkatársuk nap mint nap kiemelkedő emberségről és szeretetről tesz tanúbizonyságot. A Hospice támogatást nyújt az otthonápolásban is, mentálhigiéniás segítséget is biztosítanak és fájdalomambulanciát működtetnek.