SKORPIÓ

A Vénusz a jegyedben jár, és most nagyon kedvező fényszöget zár be a Neptunusszal, az intuíció, az álmok bolygójával. Most nagyon jó érzékkel, antennákkal tapgatod le, mi jár a másik fejében, mik a valódi motivációi. Érdemes ezért ma átbeszélni fontos kérdéseket. Viszont nehezen hajlasz a kompromisszumra, pedig arra is szükség lesz.