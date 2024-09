A meseolvasó szerepébe bújik még a legendás sportkommentátor, Hajdú B. István, mellette az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió műsorvezetői, Petrovics-Mérei Andrea, Mohay Bence, valamint Csisztu Zsuzsa és Risztov Éva is. Rajtuk kívül varázslatos történettel jelentkezik Bényi Ildikó az Önök kérték, valamint Morvai Noémi, a Librettó műsorvezetője, a Család-barát egyik házigazda-párosa, Somossy Barbara és Forró Bence, illetve a Kossuth és a Dankó Rádió egy-egy ismert hangja, Balog Tamás és Hajdú Tibor.

Tolmácsolásukban a többi között olyan ismert és kedvelt meséket hallhatnak, mint A kisgömböc, A királyfi és a felesége, A sajtot osztó róka, A kis kakas gyémánt félkrajcárja vagy Az okos leány.

A Csukás Meserádió teljes tematikus napot szentel a magyar népmese napjának. Szívmelengető történeteket hallgathatnak többek között Mécs Károly, Szabó Gyula, Csőre Gábor és Básti Lajos előadásában. Az online rádió hallgatóit az adó csatornahangja, Gubik Petra népmesékről és más mesékről szóló érdekességekkel várja az érdeklődőket, valamint a népzenei kínálat is rendkívül változatos lesz ezen a napon. Az M2 Gyerekcsatorna nemcsak online felületén, hanem a képernyőn is mesés napot ígér. A kora reggeli adáskezdéstől egészen estig a Magyar népmesék sorozat több ikonikus darabját is műsorára tűzi a közmédia gyerekcsatornája.