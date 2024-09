A 2001: Űrodüsszeiát szeptember 19-én a Szent István téri óriás kivetítőn, 21-én pedig az Uránia moziban láthatja a közönség a Budapesti Klasszikus Fim Maraton keretében – közölték a szervezők az MTI-vel.

A magyar zeneszerző, Ligeti György muzsikájával is kísért

2001: Űrodüsszeia az emberi élet eredetét kutatja, amelyhez a két forgatókönyvíró, Arthur C. Clarke és Stanley Kubrick szerint a földön kívüli értelem tudatos beavatkozása is hozzájárult.

Ennél több konkrétumot az alkotók azonban nem fogalmaztak meg, hogy mindenki szabadjára engedhesse a fantáziáját és megalkothassa a saját elképzelését a filmben látottakról.

Így született a 2001: Űrodüsszeia

Stanley Kubrick 1964-ben határozta el, hogy tudományos fantasztikus filmet forgat, amelyhez az alkotótársat Arthur C. Clarke íróban találta meg, aki az irodalmi sikerei mellett fizika és matematika professzorként is ismert volt. Korábban ő dolgozta ki a Föld körül keringő távközlési műholdak koncepcióját. A film előkészületeibe további híres sci-fi írókat is bevontak, akik tanácsaikkal segítették a történet komplex mozaikjának összeillesztését. Ray Bradburry, Lester del Rey, Isaac Asimov és Samuel R. Delany egyaránt támogatta a készítőket, hogy valóban nagyszabású, érett és hiteles alkotás születhessen. Stanley Kubrick mint rendező mindenhol ott volt és mindenről maga döntött, a szereplők kiválasztásától kezdve a díszletterveken át a jelmezek anyagának megtervezéséig, de a vizuális effektek modelljeinek létrehozását, az operatőri beállítások véglegesítését vagy a bútorok kiválasztását is ő hagyta jóvá.