Sokszor hangsúlyozod, hogy a Poétikon nemcsak a „mainstream” alkotókat látja szívesen, hanem a pályakezdő vagy a marketingre, önmenedzselésre kisebb hangsúlyt fektető szerzőket is. Miért szükséges ezt hangsúlyozni? Nem magától értetődő, hogy határon inneni vagy túli, egyik vagy másik írószervezethez tarozó szerző egyaránt szerepelhet egy, elsősorban kortárs írókat, költőket bemutató sorozatban?

Sajnos nem mindenhol egyértelmű. Ügyelni kell például arra, hogy a vidékiek, határon túliak is szóhoz jussanak, hiszen a fővárosban egyszerűen több a lehetőség, ezért a kis településeken élők háttérbe szorulhatnak. De a politika is sok esetben megosztja az irodalmi életet. Kedves mesterem, Zalán Tibor már a 2020-as Tokaji Írótáborban is jelezte ezt a problémát. „Két nagyon erős tábor diktál, a mögöttük lévő pénzek – vagy nem pénzek – diktálnak, nagy szervezetek irányítanak, és nem az irodalom, nem a minőség vagy a termék határozza meg, hogy ki vagy” – fogalmazott. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne lennének jó közösségek, vagy nagyszerű kiadók, akik csak a minőségre és a szakmai színvonalra koncentrálnak.

De mégis, időről időre felüti a fejét az irodalmi közéletben valamilyen kultúrpolitikai botrány. Mint például most a Péterffy-házaspár által kiírt „Utas és holdvilág” alkotói ösztöndíj.

Szerinted mi a baj az „Utas és holdvilág” alkotói ösztöndíj kiírásával?

A kiírás logikáját egyrészt érteni vélem, másrészt felháborít és elszomorít. Azért értem részben, mert például az NKA-nál is nyilatkozni kell azzal kapcsolatban, hogy a pályázati időszak alatt részesül-e a pályázó más, irodalmi ösztöndíjban. Nyilván ez azért szükséges, mert igyekeznek egyenlően elosztani az erőforrásokat. (Bár arról is lehetne vitát nyitni, hogyha valaki szorgalmasabb, termékenyebb alkotó, miért ne részesülhetne párhuzamosan több támogatásból is.) Az „Utas és holdvilág” ösztöndíj viszont nem így fogalmaz, hanem kifejezetten a „NER-hez köthető szervezet” ösztöndíjában részesülteket zárja ki a pályázók köréből, ezzel pedig megbélyegez nagyon sok alkotót. Érdekes módon például az Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíjasokat vagy azokat, akik a Mastercard alkotó ösztöndíját nyerték el, nem zárja ki. Tehát nem arról szó, hogy „egyidejűleg csak egy ösztöndíjat vállalj, hogy másnak is jusson”, hanem kultúrpolitikai megkülönböztetésről. Ez utóbbit pedig sajnálatosnak tartom. Hiszen, mint állampolgár, a mindenkori kormányzat feladatának gondolom a kultúra finanszírozását – legyen az liberális vagy konzervatív.

Ezért lehetetlen, sőt, őrültség lenne magát az államot a kultúrafinanszírozásból kizárni.

Úgy gondolom, hogy minden kormánynak, mindig, aktuális lehetőségeihez képest a maximumot kell nyújtania, ami a kultúrafinanszírozást illeti. Persze még jobb, ha vállalkozók, mecénások is kiveszik a részüket ebből.