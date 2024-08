Mandoki Soulmates – Grammy-díjas zenészek a Bazilikánál

A világhírű zenekar ismét egy különleges produkcióval készül az ünnepi alkalomra. Az ingyenes koncerten, augusztus 18-án a már megszokott varázslatos zenei élmények mellett friss szerzeményekkel is várják a rajongókat – a korábbi nagy dalok mellett felcsendülnek a Mandoki Soulmates legújabb szerzeményei is a nemrégiben megjelent Memory Of Our Future című korongról.

Csárdafesztivál – a házi lecsótól a faszénen sült malacig

A magyaros ízeket és a népi hagyományokat kedvelők számára kihagyhatatlan program a minden évben megrendezett Csárdafesztivál, ahol a vendégek nemcsak kedvenc hazai ételeikkel találkozhatnak, hanem autentikus néptáncbemutatókon és népzenei koncerteken is részt vehetnek. A valódi kulináris élményekért a közismert séf, Kovács Lázár kezeskedik – jóvoltából a klasszikus magyar fogások mellett székely étkek és vadételek, hagyományos kolbászok, illetve további, sertéshúsból készült különlegességek is megjelennek az eseményhez csatlakozó csárdák kínálatában.

Magyar Ízek Utcája – kóstoljuk végig a Kárpát-medencét

A Szent István Nap közkedvelt helyszíne a Magyar Ízek Utcája, amely a Kárpát-medence gazdag gasztronómiai és kulturális örökségét hivatott bemutatni. A Várkert Bazárban az idén a gyógyító növényeket, fűszereket, ételeket, italokat és ezek jótékony hatásait ismerhetik meg az érdeklődők. Ugyancsak itt érhetők el az idei díjnyertes finomságok: a Szent István-napi kenyér és Innovatív kenyér, valamint Magyarország Tortája, a Mákvirág és Magyarország Cukormentes Tortája, a Zöld Málna.

Magyar Ízek Utcája

Fotó: Kállai Márton / Forrás: Szabad Föld

Aranyvonat Kiállítás – egy különleges történelmi utazás

Az idén is a látogatók kiemelt érdeklődésére tarthat számot a Szent Jobb és az Aranyvonat kiállítás, az Alkotmány utcában. Az 1938-ban, Szent István halálának 900. évfordulójára készített vonatszerelvény rekonstrukciója egy interaktív történelmi kalandozás helyszíne, ahol mi is részesei lehetünk a Szent Jobb országjáró körútjának, s megtudhatjuk, mit jelentett a nemzeti összetartozás egykor és ma.