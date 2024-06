A Hír TV filmes háttérműsora, a Svenk nem először foglalkozik a Lefkovicsék gyászolnak című filmmel, korábban többször is jártak a forgatáson, most azonban a Magyar Mozgóképfesztivál adott rá alkalmat, hogy az ortodox zsidó hitre megtérő fiúz és megözvegyült, marcona édesapja édes-keserű egymásra találása ismét a figyelem középpontjába essen - írja a Magyar Nemzet.

A fesztiválon Breier Ádám a legjobb elsőfilmesnek járó díjat vehette át, Bezerédi Zoltánt pedig a legjobb férfi főszereplő kategóriában díjazták, erről korábban mi is beszámoltunk. A film februári premierjekor kritikusunk is úgy ítélte meg, hogy a film Bezerédi Zoltán egyszemélyes show-jának is felfogható.

Lefkovicsék gyászolnak a Netflixen

A Svenk legfrissebb adásában ezúttal Böszörményi Gergő, a filmet forgalmazó Mozinet tulajdonosa beszélt a film pozitív fogadtatásáról, ami ugyanakkor egy tudatos építkezésnek is az eredménye.

Nekünk egy jó film kell. Mi nem vagyunk abban jók, hogy egy általunk nem annyira szeretett filmet el tudjunk adni a széles közönségnek



– adja meg a beszélgetés felütését Böszörményi, aki szerint a forgalmazás során alapvető fontosságú a megfelelő premierdátum megválasztása. Az optimális időpont biztosítja, hogy a film iránti érdeklődés a csúcsán legyen, de ne túl korán, a fesztiválsikerek pedig segíthetnek a film iránti érdeklődés növelésében.

A szájhagyomány nagy szerepet játszik a sikerben, ezért először a célközönséget kell elérni, akik továbbadják a film jó hírét, az ilyen típusú artmozik így képesek szélesebb közönséghez is eljutni.

Szemben a legtöbb, jellemzően amerikai filmpremierrel, a Lefkovicsék gyászolnak nem a nyitóhétvégéjén vonzotta be a legtöbb nézőt, hanem több hónapja folyamatosan szedegeti őket.

A film jelenleg 35 ezer nézőnél tart, miközben Netflixen ennek már feltételezhetően a többszörösét is eléri, ezzel ez lett az eddigi legtöbb nézőt elérő Inkubátoros film, és itthon előreláthatóan nyár végéig moziműsoron is marad.

A film promóciós anyagai is fontos szerephez jutnak ilyenkor, nagyon átgondolt és tudatos döntések sorozata húzódik ezek mögött, amiben egy jól megválasztott üzenet élet-halál kérdése lehet, például hogy a nézőknek is egyértelmű legyen, milyen műfajról van szó.

Az emberek tudhatják, hogy ha ránéznek ezekre az anyagokra, akkor szórakozni is fognak a film alatt, de közben azért kapnak olyan érzéseket, gondolatokat, amiket hazavihetnek, és nem ér véget a szórakozás a moziban, tehát nem csak arra a másfél-két órára szól.

Korábbi kritikánkban azt írtuk, hogy az ortodox zsidó kontextus érdekes, izgalmas kulturális szegmens, amit jó filmen is viszontlátni, ám valójában annyival univerzálisabb témákkal (gyászfeldolgozás, apa-fiú-unoka viszony) és műfaji keretekkel dolgozik a film, hogy ezek akár szabadon kicserélhetőek lennének más vallásokra is.