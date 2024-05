Amire érdemes figyelni 49 perce

Pozitív értékeket és teljesítmény alapján elért sikereket közvetít a Highlights of Hungary Díj

Újra elstartolt a Highlights of Hungary seregszemléje, mely az évad legkiválóbb magyar teljesítményeit gyűjti össze és mutatja be a hazai közönségnek. Az idei évad nagyköveteit szerdán mutatták be a Zwack Füves Bárban tartott sajtótájékoztatón.

Bemutatkoztak az idei évad nagykövetei

A Highlights of Hungary nem klasszikus értelemben vett díj, nem szimplán egy elismerést nyújtó márka, sokkal inkább egy ügy, szellemi értelemben vett védőháló. A pozitív magyar kezdeményezések kiemelése mellett tesz hitet, megmutatva: van mire büszkének lennünk! 10 éves története során mintegy 500 kiváló teljesítményt mutatott be, több ezer pozitív történetet ismertté téve nyújtott inspirációt mindannyiunknak, korhatár nélkül – fogalmazták meg a kezdeményezés misszióját.

A Highlights jelöltei Családi élet, filmművészet, gasztronómia, gyermekvédelem, gyógyítás, hagyományőrzés, képzőművészet, közösségteremtés, mezőgazdaság, oktatás, segítőtevékenység, sport, tánc, tudomány, zene – felsorolni és kategorizálni sem lehet azt a sokszínű világot, amelynek kiemelkedő alakjait a Highlights of Hungary kezdeményezés évről évre megmutatja a hazai és határon túli magyar közönségnek. „Highlight”, azaz jelölt az lehet, aki tehetségét és befektetett munkáját a közjó szolgálatába állítva alkot kiemelkedőt. Az idei évad és nagykövetei Az elmúlt évek jelöltjeiből és nagyköveteiből álló alumni találkozón Csehi Marianna, a Highlights of Hungary ügyvezetője bemutatta az idei évad nagyköveteit, akik arra vállalkoztak, hogy felkutatják az évad kiemelkedő teljesítményeit, az ország legszeretnivalóbb, legizgalmasabb kezdeményezéseit, vállalkozásait. Az általuk ajánlott jelöltek közül a nagyközönség szavazza meg a Highlights of Hungary két díjazottját, akik a 2-2 millió forintos fődíjat is elnyerik. A díjátadót a jelöltek megismerése és a közönségszavazás folyamata után várhatóan novemberben rendezik. Az eseményen bemutatkoztak az idei évad nagykövetei is. Dr. Almási Kitti elmondta, hogy Highlights of Hungary nagykövetként célom, hogy minél több ember higgyen a közösség és a kultúra erejében, támogatásában, illetve minél több embert segítsek abban, hogy a kudarcait inkább tanulásként élje meg, többet lásson és fogadjon el önmagából, és legyen pozitívabb az önbecsülése. Borbás Marcsi, aki duplázik, az évad induláskor úgy nyilatkozott, hogy: nemcsak hiszek, hanem munkám során meg is tapasztalhatom a hétköznapi csodákat. Számomra fontos, hogy akiknek van tehetsége és kitartó szorgalma, azok sikeresek is lehessenek, ki tudjanak teljesedni. A Highlights ehhez hozzátehet, ezért népszerűsítem. Gyurta Dániel elmondta, hogy azért vállalta a nagykövetséggel járó feladatot mert: minden egyes a dobogón hallgatott magyar himnuszra emlékszem, valósággal belém égett, a magyar létemre való büszkeség. Hiszem, hogy mindenki tehetséges valamiben, hittel és szorgalommal el lehet jutni a csúcsra. A Highlights, s abban én, mint nagykövet a sikerhez vezető úton elismeréssel és hírnévvel szeretném támogatni a hétköznapi hősöket. Nem tagadom, a szavak embere vagyok, a Highlights of Hungary díj nagyköveteként pedig örömmel mondom el, a „Milyenek a magyarok?” kötet kvázi újabb folytatásaként, hogy a köztünk élő kiváló magyar alkotók, segítők, újítók az élet bármely területén mosolyt hoznak az életünkbe. Csak vegyük észre őket! – fogalmazott szerepköréről Lackfi János. T.Danny pedig azt azt ígérte, hogy „a Highlights of Hungary nagyköveteként olyan jelölteket fog bemutatni,

akik tudják mit jelent, hogy „Inkább az út nagy, amit én jöttem”. S ha már ilyen bátran magamat idézem, arra is bátran vállalkozom, hogy a jelöltjeimmel együtt mindenkinek – aki képes nyitott szívvel figyelni – elmondjam, hogy miképp lehet nagy utat bejárni, milyen példákat érdemes követni. A Highlights of Hungary kezdeményezésről további információkat a kezdeményezés honlapján lehet olvasni, ugyanott lehetőség van böngészni az előző évadok teljesítményeit, valamint követni az új évadot. A Highlights of Hungaryhoz bárki csatlakozhat, a kezedményezést jelen van a Facebookon, az Instagramon és már a TikTokon is.