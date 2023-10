A lista első helyén a német Glitterbeat Records szerepel, a második a brit World Circuit, a harmadik a német Nordic Notes/CPL Music.

A Fonó Recordsot a 19. helyre rangsorolták.

A magyar kiadónak több lemeze is feljutott a nemzetközi toplistákra: a Góbé Élem című albuma 2022 októberében, a Tárkány Trió A cimbalomprímás című anyaga idén februárban szerepelt a WMCE felületén. A Transglobal World Music Charts-on Cserepes The Sold Girl című lemezét és a Tárkány Trió korongját sorolták a legjobbak közé februárban, az Erdőfű Martin György Kalotaszegen című albumát pedig két alkalommal válogatták be, áprilisban és májusban.