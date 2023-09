Kreatív táncosaim az évezredes köveken perdültek táncra, s mielőtt a biztonsági őrök megjelentek volna, már videóra is vették a rögtönzött szatmári produkciót. Az őrök is csupán hivatalból tettek megjegyzést, a szívük mélyén maguk is élvezték a látványt. A videó azóta bejárta a világot, a mai napig több mint kétmillióan tekintették meg