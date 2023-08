A szervezők pénteki közleménye szerint az államalapítás ünnepén a Csárdafesztivál, a Panorama Classical, a Hősök útja, a Vigadó Piano és a Road Movie Live mellett a Varázsliget, a Szabadrét Fesztivál, a Divat & Design Fesztivál, valamint az Aranyvonat-kiállítás is várja a közönséget.

A Vörösmarty téren rendezik meg a Csárdafesztivált, amelyen hét csárda csaknem 150 féle ételt kínál.

Az étlapokon csángópecsenye, erdei gombás gemenci szarvaspörkölt, hargitai flekken és borókabogyós-áfonyás marhapörkölt is szerepel, de részei a kínálatnak az 1500 forintos egytálételek is a csülöktől a gulyáson át a magyaros kolbászig - emelik ki a közleményben, amely szerint minden nap színpadi programok - nóta, cigányzene, népzenei- és néptánc-előadások - is várják a látogatókat. A fellépők között lesz Ifj. Sárközy Lajos és Zenekara, Szalonna és Bandája, a Gajdos zenekar és a Duna Művészegyüttes is.

A Vigadó Piano elnevezésű rendezvényen kora délutántól estébe nyúlóan zongoraszó tölti be a Vigadó előtti teret:

francia sanzon, Edith Piaf, Frank Sinatra és Tony Benett klasszikusai, bossa nova, amerikai bárzene, Charlie, Demjén Ferenc és más magyar popzenei előadók slágerei, filmzenék és latin dallamok lesznek hallhatók. Elhangzanak Nádas Gábor és Gábor S. Pál szerzeményei, valamint Stevie Wonder-, Whitney Houston-, George Benson-, George Michae-l, Lionel Richie- és Sting-dalok is.

A Varázsliget a Vajdahunyad várától a Kós Károly sétányig terjedő területen várja a gyerekeket,

akik az Egyszervolt Mesezenekar élő zenés koncertjén Süsü, Gombóc Artúr és a Nagy Ho-Ho-Ho Horgász óriásbábjával is találkozhatnak. Mesekiállítás, cirkuszi játszóház és artisták gondoskodnak a legkisebbek szórakoztatásáról. Emellett herceg- és hercegnőképző program, valamint a Tűzmadarak csoport produkciója is szerepel a kínálatban.