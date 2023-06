A könyvhét immár hagyományos módon terjeszkedik a budapesti Vörösmarty téren túl a Vigadó térre és a Duna-korzóra is. Új jelenség azonban, hogy a 146 pavilonban megjelenő 170 kiállító között egyre több az olyan, amely nem könyvkiadó, de rendszeresen folytat ilyen tevékenységet is – mondta el a rendezvénysorozat budapesti sajtótájékoztatóján a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) elnöke.

Minden évben nagy az érdeklődés az újdonságok iránt

Gál Katalin felhívta a figyelmet a könyvhét gazdag programkínálatára:

a Vörösmarty téren és a Vigadó téren felállított színpadokon és a könyves pavilonoknál négy nap alatt több mint 60 könyvbemutató, csaknem 1000 dedikálás, beszélgetések, kézműves foglalkozások, koncertek és egyéb, könnyedebb esti programok várják az érdeklődőket.

A szervezet elnöke hozzátette, a könyvhét több évfordulós programsorozathoz is kapcsolódik: idén ünneplik ugyanis Petőfi és Madách születésének bicentenáriumát, valamint Budapest egyesítésének 150. évfordulóját is.

Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) főigazgatója a Budapest 150 és az annak keretében elindult Könyvfőváros 2023 programsorozatokról szólt. A Budapesti Történeti Múzeum például új kiállítással jelentkezett, Budapest Főváros Levéltára (BFL) gondozásában készül Budapest monográfiája, az FSZEK pedig vándorkiállítást indít.

A Budapest 150 talán legszerteágazóbb projektje a Könyvfőváros 2023 program, amely már áprilisban megkezdődött a Petőfi200 Emlékkönyvtár átadásával – emelte ki.

A Könyvfőváros önálló pavilonnal és saját programokkal lesz jelen a könyvhéten is, az érdeklődők itt az FSZEK-ba is kedvezményesen iratkozhatnak be – jegyezte meg Fodor Péter. Gáspár Máté, a projekt vezetője a készülő Budapest Nagyregényről szólva elmondta, hogy a 23 kerületből álló főváros történeteit szeretnék összefűzni 23 kortárs magyar író közreműködésével.

A jubileumi kötet a főváros születésnapján, a november 17-i Budapest Napon jelenik meg, de a szerzők már az Ünnepi Könyvhéten rendezett beszélgetéseken beszámolnak munkájukról – közölte.

Orosz Márton művészettörténész, a Vasarely Múzeum igazgatója, a Szép Magyar Könyv 2022 verseny zsűrijének elnöke felidézte, hogy a díjak odaítéléséről ezúttal is az MKKE által felkért szakmai zsűri döntött.

Idén 66 kiadó vett részt a versenyen nyolc kategóriában összesen 135 kötettel – tette hozzá.