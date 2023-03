A szervezők közleménye szerint a zenekar hangversenyét az izgalmas hegedűdarabjairól ismert barokk mester, Biber Battalia á 10 című, Bacchusnak dedikált műve nyitja harcias indulóval és csatajelenettel, majd a 20. század máig meghatározó magyar zeneszerzőjének, Farkas Ferencnek csellóra és zenekarra íródott két versenyműve hangzik el. Végül Richard Dehmel költeménye, a Megdicsőült éj által inspirált Schönberg-kompozíciót hallhat a közönség.

Mint a közleményben felidézik, Farkas Ferenc Kossuth- és Erkel-díjas zeneszerző Weiner Leónál és Siklós Albertnél folytatta tanulmányait, majd Olaszországban Ottorino Respighi növendéke volt. Így az olasz kultúra számos művére rányomta bélyegét.

Farkas Ferenc - aki többek között Kurtág, Ligeti, Jeney, Kocsár, Petrovics és Vidovszky tanára is volt - az est folyamán elhangzó két versenyművet 1964-ben komponálta. A Trittico concertatót csellóra és vonószenekarra Gaspar Cassado világhírű gordonkaművésznek, a Concertino all'anticát pedig Liebner Jánosnak eredetileg nem is csellóra, hanem barytonra, arra a hangszerre, amelyen Esterházy Miklós herceg - Haydn egykori kenyéradója - is játszott.

A versenyművekben a szólóhangszer és a zenekar "harca" jelenik meg, a barátságos versengésben Perényi Miklós lesz a Budapesti Vonósok partnere.