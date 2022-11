Bogáncstól az első Gyűrűk Uráig

Ifjúságunk kedvencei közül is ajánl érdekességeket a Hereditas. Eredeti védőborítóval bocsátják aukcióra Fekete István Bogáncs című regényének egy korai kiadását, amelyet a kommunisták által megkínzott író alá is írt. Ugyanitt szerepel több mint félmillióért egy J. K. Rowling által szignózott első Harry Potter, valamint háromszor ennyiért egy dedikált Gyűrűk Ura is Tolkien aláírásával.