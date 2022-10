Veszprém és a Bakony–Balaton régió viselheti az Európa Kulturális Fővárosa címet 2023-ban. A felkészülésről, a címmel járó lehetőségekről és a kulturális év terveiről Markovits Alízzal, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.

Bő három hónap múlva Veszprémre és a régióra figyel a kontinens, amikor kezdetét veszi a programsorozat. Milyen lehetőséget jelent ez a város és a térség számára?

Az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) kezdeményezés az Európai Unió kultúrpolitikájának legfontosabb programja, amelynek célja, hogy az európai népek a kultúrán keresztül jobban megismerjék egymást és közelebb kerüljenek egymáshoz. Magyarországon Pécs után most Veszprém és a Bakony–Balaton régió nyerte el a címet, amelyet a Covid miatt 2021-ről átütemezett erdélyi Temesvárral és a görögországi Elefszínával együtt visel majd 2023-ban. Ezzel az egyedülálló lehetőséggel szeretnénk európai láthatóságú, kulturális-kreatív központként pozicionálni a régiót Veszprém erőközponttal. Fontos hangsúlyozni, hogy az EKF-cím viselése nem csupán az év során megrendezett programok sokaságáról szól. A program kiemelt célja, hogy olyan, hosszú távon fenntartható folyamatokat indítson el és erősítsen meg, amelyek a 2023-as éven túlmutatnak. Már a pályázatban megfogalmaztuk azokat a kihívásokat és törekvéseket, amelyekre szerettünk volna választ találni a kultúra eszközeivel, és erre az ívre fűztük fel programunkat. Hogy néhány példát említsek, szeretnénk a veszprémi történelmi belvárost újból élettel megtölteni. Ezért egy olyan programot indítottunk útjára, amely az üresen álló üzlethelyiségekben olyan hiánypótló vállalkozásokat támogat, amelyek kreatív közösségi térként is szolgálnak. Másik törekvésünk a szezonalitás leküzdése. Ennek érdekében a holtszezonban, ahogy a neve is mutatja, Holtszezon kortárs irodalmi fesztivált indítottunk útjára. De említhetném akár az idén első ízben megrendezett Balaton Wine & Gourmet gasztrofesztivált, amely a régió gasztronómiájának egy régóta hiánypótló seregszemléje. Az említett törekvések mind azzal a céllal jöttek létre, hogy 2023 után is markáns szerepet játsszanak a régió életében. Úgy gondolom, az EKF-program remek alkalmat ad arra, hogy rácsodálkozzunk a régió kincseire, és hogy a helyiek büszkén mutathassák meg értékeiket és hagyományaikat az idelátogatóknak.