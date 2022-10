Már most is óriási az érdeklődés a Magyarország 365 fotópályázatra. Azok, akik még neveznének, október 10-én, hétfő éjfélig küldhetik be fényképüket a pályázatra – hívta fel a figyelmet a Kormányzati Tájékoztatási Központ az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Idén is három kategóriában várják a képeket: természet és táj, épített és tárgyi örökség, életképek. A szakmai zsűri mindhárom kategóriában három díjat oszt ki: az 1. helyezett 1 millió, a 2. helyezett 500 ezer, a harmadik helyezett 300 ezer forintot kap – ismertették.