Ráadásul a konkrét elképzelés is épp a Pink Floydhoz kötődik, hiszen az angol együttesről 2016-ban megjelent egy igen népszerű brit bélyegsorozat. Jozé ekkor figyelte meg, hogy a rendhagyó kiadványok iránt kiemelkedő volt az érdeklődés klubszinten, sőt a rajongók mellett maguk a bélyeggyűjtők is felkapták a fejüket a Royal Mail jubileumi kiadására. Szinte pillanatok alatt elkapkodták a Pink Floydos bélyegeket – mondta.

Bese ezen együtthatók és a „kultúrmissziós tűz” hatására 2018-ban egyesítette erejét Benkő Lászlóval, az Ome­ga hajdani billentyűsével, és lobbizták ki, hogy végre idehaza is elstartolhasson egy ütős, rockzenei bélyegsorozat, amely emléket állít a mi legnagyobb klasszikusainknak. A szervezéssel párhuzamosan elindult a bélyegek tervezése is, ám a dolog akkor kezdett el csak igazán beindulni, amikor 2019 elején megkeresték az ötlettel Marozsán Imrét, a Magyar Posta Filatéliai Osztályának akkori vezetőjét, aki gyakorlatilag sínre tette a sorozatot.

A perforált blokk ötvenezer, a vágott változat négyezer példányban jelent meg

Fotó: MW

A rockos bélyegek kiadása mellett szólt az is, hogy ezek az apró, szépen kidolgozott „papírkincsek” országimázs szempontból is jelentősek lehetnek, hiszen számos zenekarunk külföldön is ismert. – A németek, csehek „fölszívnak” mindent, ami Omega – utalt a külföldön legnépszerűbb magyar együttesre Jozé, aki elmondta, hogy végül egy harmincdarabos rockzenei sorozat tervét tették le a Magyar Posta asztalára. Benne az összes alapvető hazai rockklasszikussal, az Illéstől a Taurusig, a Minitől a P. Mobilig. – Azt szeretném, hogy azok a produkciók, akik kiállták az idők próbáját, akik tényleg beépültek a néplélekbe, a kultúránkba, azokat emeljük végre oda, ahová valók. Arra a szintre, amely megilleti őket – árulta el lapunknak az ötletgazda, aki egyúttal nehezményezte, hogy a zenei rádiók a téma súlyához mérten eddig sajnos nem foglalkoztak eleget a Magyar Rockklasszikusok bélyegsorozattal.

Bese László Jozé, a rocktörténeti bélyegsorozat ötletgazdája

Fotó: MW



Mint fentebb írtuk, a széria legfrissebb tagja az a néhány hete napvilágot látott igen tetszetős és rendhagyó kialakítású bélyegblokk, amely a Lord együttes megalakulásának 50. évfordulójára jelent meg. A fekete sorszámú, perforált blokk 50 000, a piros sorszámú vágott változat 4000 példányban jelent meg. A kétfajta változatot a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, egyes postahelyeken és a www.posta.hu-n érdemes keresni. Balázs D. Attila

1972-ben alakult a zenekar A Vida Ferenc alapította Lord együttes 1972-ben jött létre. 1981-ben csatlakozott hozzájuk az énekes, Pohl Mihály. Első nagylemezük 1985-ben Ausztriában jelent meg Big City Lights címmel. Már ezen a kiadáson is szerepelt egyik leghíresebb daluk, a Vándor.