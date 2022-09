Gazsó L. Ferenc újságíró a szabad felhasználású közösségi fotó archívum képeihez tetszőleges válogatás és sorrend szerint írt személyes és megható történeteket. Az így elkészült tárcák az Országút című lap és a Magyar Nemzet Lugas című mellékletének hasábjain jelentek meg - olvasható a teátrum közleményében.

Az összegzésben idézik Léner András rendezőt, aki elmondta, azért választotta ezeket a történeteket, mert

a rendkívül gazdag, hol drámai, hol szórakoztató irodalmi anyag összeolvasva a 20. század sorstörténetét rajzolja ki, a századfordulótól a rendszerváltásig, világégéseken át, elmondott vagy épp elhallgatott családtörténetekben megfogalmazva.

"Embermesék, melyek reflektorfénybe hozzák fel nem fedett titkainkat, az őseink által mesélt vagy épp elhallgatott családtörténeteket. Ezekből az egyfelé tartó történetekből izgalmas vállalkozás volt egy színházi előadás megalkotása" - fogalmazott a rendező.

"Tizenhét fotó, tizenhét etűd, az előadás pedig mozaikszerűen váltakozó jelenetekben ötvözi a színházat, a kortárs táncot és az intermédiát. Minden pillanatában magunkra ismerünk, mert olyan könnyen azonosulunk a történetekkel. Ahhoz, hogy meg tudjuk érteni jelenünket, ismerni kell a múltunkat" - tette hozzá Léner András.

Gazsó L. Ferenc kiemelte:

a darab legfőbb mondanivalója a fiatal generációk számára az, hogy milyen fontos a családi és a nemzeti identitás őrzése, hogy megőrizzük az emlékezetünkben a 20. századot a saját családi történeteinken keresztül.

A történetek születése kapcsán kitért arra, hogy amint meglátta a Fortepan képeit a Magyar Nemzeti Galériában 2019-ben rendezett fotókiállításon, számtalan saját, családi vagy ismerőstől, ismeretlenektől hallott történet jutott eszébe. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy bár a képek korhűek, de a történetek, amelyeknek alapjául szolgálnak, kitalációk. Valóságos, történelmileg hű környezetben sokszor önéletrajzi ihletésű, de kitalált gondolatmenetek, amelyekben tükröződik a korszak sajátos hangulata. Hozzátette, bízik benne, hogy a darab nézői érdeklődni kezdenek saját családi történeteik iránt, amíg még van, aki elmesélje azokat.

Az előadást szeptember 30-án mutatja be a társulat a 6SZÍN-ben. A produkció az Emberi Erőforrások Minisztériumának (ma: Kulturális és Innovációs Minisztérium) támogatásával jött létre. A darab főbb szerepeiben többek között Fekete Lindát, Koltai Vivient, Illés Dánielt és László G. Attilát láthatja a közönség.

A közleményben kitértek arra is, hogy ebben az évadban is folytatódik a "Színház az iskolába megy" sorozat. A Zichy Szín-Műhely színészei Arany-, Pilinszky-műsorral járják a Kárpát-medence iskoláit és játsszák a nagy sikerű Csukás István- (Utazás a szempillám mögött) és Nemes Nagy Ágnes-darabjukat (Az aranyecset) is.