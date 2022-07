Stefan Soltesz magyar származású karmester a Müncheni Nemzeti Színház péntek esti előadása közben összeesett, majd nem sokkal később a kórházban meghalt - jelentette be szombaton a Bajor Állami Operaház.

Soltesz A hallgatag asszony című Richard Strauss-vígoperát vezényelte, amikor rosszul lett. Szombati közleményében a Bajor Állami Operaház szóvivője megdöbbenésének és nagy szomorúságának adott hangot a 73 éves művész halála miatt.

"Mélyen elszomorít Stefan Soltesz összeesésének és halálának híre" - idézte Serge Dorny intendáns szavait az operaház szóvivője. "Nagy tehetséggel megáldott karmestert veszítettünk el. Én magam pedig egy jó barátot. Gondolataim a feleségével, Michaelával vannak."

Stefan Soltesz (Soltész István) 1949-ben Nyíregyházán született, 1956-ban családjával költözött ki Ausztriába. A Bécsi Zeneművészeti Főiskola elvégzése után pályáját 1971-ben a Theater an der Wienben kezdte, majd 10 éven át a Bécsi Állami Operaházban dolgozott, miközben Grazban is rendszeresen vezényelt, a Salzburgi Ünnepi Játékokon pedig Karl Böhm, Herbert von Karajan és Christoph von Dohnányi asszisztenseként tevékenykedett.

Hamburgban és a berlini Deutsche Operben is volt állandó dirigens, betöltötte a Braunschweigi Állami Színház főzeneigazgatói tisztjét, 1992-ben a Flamand Opera első karmestere lett. 1997-2013 között az esseni Aalto-Musiktheater intendánsa és az Esseni Filharmonikusok zeneigazgatója volt. Rendszeresen kapott meghívásokat operák és hangversenyek dirigálására Amszterdamba, Bécsbe, Zürichbe, Párizsba, Londonba, Washingtonba és San Franciscóba - írja Facebook-oldalán a Magyar Állami Operaház, amelynek szintén megbecsült vendégművésze volt az elmúlt évtizedben.

Mint felidézik, Richard Strauss Arabella című operáját vezényelte először az Operaházban, de dirigálta többek közt A rózsalovag, az Elektra és legutóbb idén március-áprilisban Az árnyék nélküli asszony előadásait is. Mások mellett Aribert Reimann Learjének magyarországi premierje is a nevéhez fűződik, az elmúlt évadban pedig Mahler VIII. szimfóniáját és a Fidelio félig szcenírozott előadását is vezényelte az Eiffel Műhelyházban.