A közönség két év kihagyás után élvezheti ismét élőben a Jazztavasz koncertjeit - szerepel a Müpa csütörtöki közleményben.

Az ausztrál dzsessz zongorista, énekes Sarah McKenzie Secrets of My Heart című lemezét mutatja be május 13-án a Fesztivál Színházban. Pályája a kezdetektől szárnyalt, már a bostoni Berklee College of Music elvégzése előtt megkapott számos ausztrál zenei elismerét Don't Tempt Me és Close Your Eyes című albumaiért. Kiváló stílus- és arányérzékkel rendelkező, tökéletes műfajismerettel bíró előadó, darabjainak többsége saját szerzemény, ő jegyzi a szövegeket és a hangszerelést is. Budapesten fellépő zenekarában a magyar Bolla Gábor fog szaxofonon játszani.

A 69 éves amerikai dzsessz sztár, Bob Mintzer nagyzenekari hangszerelésein generációk sajátították el a műfaj csínját-bínját, de basszusklarinétosként, EWI-játékosként és szaxofonosként is lenyűgözi a rajongókat - többek közt az all-star formáció Yellowjackets tagjaként. Az együttes legutóbb tíz évvel ezelőtt lépett fel a Müpában, a jelenlegi felállásban zongorán és billentyűs hangszereken Russell Ferrante, dobon Will Kennedy, basszusgitáron Dane Aldersont játszik. A 40 éves zenekarhoz május 14-én a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben csatlakozik a kölni közszolgálati rádió, a WDR big bandje, amelynek közreműködésével jubileumi 25. lemezük dalait öltöztették ünneplőbe.

A francia-dominikai származású Cyrille Aimée 18 évesen egy tévés tehetségkutató túl szigorúnak talált szerződését elutasítva inkább kiszállt a versenyből, hogy a tanulásra fordítsa idejét és energiáit. Franciaországból New Yorkba ment, ahol belevetette magát a helyi dzsesszklubok közegébe, és rövid időn belül barátokra és alkotótársakra lelt. A világhírt 2007-ben a Montreux-i Jazzfesztivál énekversenyének megnyerése hozta meg számára; sajátos stílusa, improvizációs készsége és bársonyos hangja a Fesztivál Színházban lesz hallható május 15-én.

Borítókép: Cyrille Aimée (Eva Hambach/AFP)