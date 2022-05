A pandémia miatt elmaradt egy rendezvényünk, helyette kettőt tartottunk egyszerre tavaly év végén. A nézők idén újra a megszokott tavaszi időszakban, és korlátozásmentesen láthatnak különleges fúziókat több belvárosi helyszínen, gyakran egymáshoz nehezen illő, de egymást szerető művészektől. A mostani napokon túl ősszel is készülünk rendezvényekkel, a fővárosban és vidéken egyaránt - hangsúlyozta Vadas Vera, a 2016-ban indult ZsiMü igazgatója a pénteki budapesti sajtótájékoztatón.

A Zsidó Művészeti Napok idén nulladik nappal indul május 11-én az Óbudai Társaskörben, ahol a huszonnégy fiatal zsidó, arab és drúz zenészből, énekesből álló Arab-Jewish Orchestra először lép magyar közönség elé, Nizar Elkhater vezényletével.

A ZsiMü hivatalos nyitókoncertje a The Michel Legrand Songbook című est lesz május 19-én a Müpában. A legendás francia zeneszerzőnek, számos filmsláger komponistájának dalai Oláh Kálmán átiratában és hangszerelésében hangzanak el. "Legrand zenéiből korábban már készítettem egy lemezt, most dzsesszkvartettemmel, valamint a Dohnányi Kamarazenekarral, Tóth Vera és Miklósa Erika énekével szólalnak meg a dalok" - mondta Oláh Kálmán. Az est rendezője Bereczki Zoltán.

Május 22-én a BMC-ben Egy szelet Bécs címmel Korcsolán Orsolya hegedűművész először lép fel férje, Sugár Gergely (kürt) és fia, Sugár Nátán (zongora) társaságában. A kamarazenei esten Mozart, Liszt, Paganini, Sulzer, Chajes, valamint Korngold művei hangzanak el.

Május 29-én Szűcs Gabi és Önodi Eszter közös zenés estje lesz látható az Átriumban Feleségek és szeretők címmel. Mint Szűcs Gabi (ex-Cotton Club Singers) elmondta, a múlt század közepének híres nőalakjai, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe és Karády Katalin viharos kapcsolatai állnak a középpontban. Ónodi Eszter hozzáfűzte: az ismert dalok egy kicsit más megvilágításban, szövegkörnyezetbe ágyazva fognak elhangzani.

Pajor Tamás Lélegző dal című szó-zene estje május 31-én látható és hallható az Óbudai Társaskörben. 1986-ban először írtam magyarul rapet, ez azóta megvan. A mostani műsor a slam poetry, a rap, a stand-up, a vers és a slágerek koordinátarendszerében valami - fogalmazott a zenész. A két vendég Koltai Róbert és Geszti Péter lesz, előbbi saját történeteivel színesíti az estet.

Június 1-jén a Katona József Színházban Szirtes Edina Mókus és zenekara Csak a szívemet címmel adja elő a zeneszerző, hegedűs, énekes versmegzenésítéseit, dalátiratait. A Szinetár Dóra vendégszereplésével látható produkcióban Szép Ernő, Radnóti Miklós és József Attila versei, Barbra Streisand dalai egyaránt elhangzanak.

Június 2-án Kollár-Klemencz László lesz a főszereplő. Az énekes, zenész két társával, Farkas Róberttel, a Budapest Bárt vezető hegedűssel és Dargay Marcell kortárs zenei zongoraművésszel az Óbudai Társaskörben először mutatja be dalestjét. Lesznek zenék Breltől, Johnny Cash-től, Yves Montand-tól, Viszockijtól, Cseh Tamástól és másoktól. Kollár-Klemencz László elmondta: az estet sokszor szeretnék játszani ezután.

Szintén június 2-án a Katona József Színházban Micheller Myrtill és a Swinguistique (amely idén tízéves) lép fel Les Champs-Eysées címmel, mások mellett Edith Piaf, Charles Aznavour dalaival gipsy swing hangzásban.

A világhírű hegedűvirtuóz, Roby Lakatos és zenekara június 4-én a MOMkultban a Klezmer Karma című műsort mutatja be Radics Gigi vendégszereplésével. Roby Lakatos megjegyezte: a klasszikus és a balkáni zene fúziója lesz hallható a klezmerben.

Június 6-án két színművész, Mácsai Pál és Máté Gábor Különkiadás címmel ad irodalmi estet a MOMkultban Esterházy Péter és Örkény István műveiből válogatva. A produkciót Lukács Miklós cimbalomművész improvizációi teszik teljessé.

A ZsiMü záróeseménye június 9-én szintén a MOMkultban lesz: Grecsó Krisztián író, Bognár Szilvia népdalénekes és Balogh Kálmán cimbalomművész Sorsok, dalok, mesék című estjén keserédes, felkavaró és kacagtató történeteket hallhat a közönség. Mint Balogh Kálmán elmondta, a műsorban szüleink, nagyszüleink élete, a falu világa, a Kárpát-medencében együtt élő nemzetiségek közös sorsa bontakozik ki dalban, versben, mesében.

