A nézők az elmúlt hetekben az intézmény által kínált bérletek közül választhatták ki kedvenceiket, most azonban már külön-külön is megválthatják belépőiket az egyes előadásokra és koncertekre – közölte a Müpa.

A programokra elsőként a Müpa+ hűségprogram tagjai válthatják meg belépőiket, a nagyközönség számára pedig pénteken 10 órától nyílik meg a jegyvásárlási lehetőség a Müpa jegypénztáraiban és a mupa.hu weboldalon.

A klasszikus zene kedvelőit várja Riccardo Chailly és a Filarmonica della Scala koncertje, Andris Nelsons a Bécsi Filharmonikusok élén érkezik, a Mahler Kamarazenekart Daniele Gatti vezényli, az Amszterdami Concertgebouw Zenekarát pedig Fischer Iván dirigálja majd a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A világszerte elismert zongoraművész, Yuja Wang a Lipcsei Gewandhaus Zenekarával, Viktoria Mullova hegedűművész a svájci Suisse Romande együttesével, az ütőhangszeres zseniként számontartott Martin Grubinger pedig a Luxemburgi Filharmonikusokkal lép fel – áll a közleményben.

Az évad művészét, Boldoczki Gábor trombitaművészt négy koncerten is láthatja-hallhatja a közönség, ahogy az évad zeneszerzője, Varga Judit művei is négy alkalommal csendülnek majd fel.

A 2022/2023-as évadban magyar és nemzetközi jazz- és popszcéna számos kiválósága is a Müpa színpadára lép.

About Time című, új lemezét mutatja be a Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint nevével fémjelzett kvartett, Kozma Orsi egy produkció erejéig Barbra Streisand bőrébe bújik. A Hot Jazz Band most pótolja a pandémia miatt elmaradt 35 éves jubileumi koncertjét. Az elektronikus tánczene több mint negyedszázada meghatározó, eklektikus stílusáról ismert formációja, az Anima Sound System pedig a szerelem örök témáját feldolgozó, nagyszabású színpadi esttel készül.

Koncertet ad az online zenei térben ismertté vált, minimalista, melankolikus dallamaival milliókat meghódító holland zongorista, Joep Beving és az akusztikus popzene egyik legnagyobb hatású 21. századi művelőjeként számontartott norvég popduó, a Kings of Convenience is.

Melody Gardot régebbi dalaival és új lemezeiről válogatott műsorral tér vissza a Müpába, csakúgy, mint a jazztörténet élő legendájaként tisztelt, ötszörös Grammy-díjas Dianne Reeves.

Az édesanyja révén magyar származású Makaya McCraven produkcióját ezzel szemben először élvezheti a Müpa közönsége. A Blue Note-nál megjelent új albumával érkező dobos és zenekara koncertjét a grúvos, hiphopos lüktetésű, friss avantgárd jazz kedvelőinek ajánlja a Müpa közleménye.

Borítókép: A Virtuózok Kamaraegyüttes a Virtuózok tehetségkutató verseny jubileumi ünnepi hangversenyén a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében 2019. december 30-án. MTI/Szigetváry Zsolt