Igen izgalmas időtöltés az Édes emlék – Szerelmes lapok a Nagy Háborúból című albumot lapozgatni, mert Lőrinczi Dénes műve unikális kiadvány a maga nemében, hiszen tudományos alapossággal mutat be egy olyan első világháborús levelezésgyűjteményt, amelynek központi eleme a szerelem és a vágyódás.

Ez az a kor, amikor a képeslap igen fontos kommunikációs eszköz volt. A fronton szolgáló magyar katonák mindennapjaiban egy lap erős és élő kapcsot jelentett a hazával, az otthonnal és persze a szebbik nemmel.

A könyv borítója

Kutatónk egy szerencsés véletlennek köszönhetően bukkant rá egy székely hajadon, Demeter Annuska több mint százéves képeslapgyűjteményére, amelynek gerincét gyakorlatilag a szerelmi témájú lapok adják.

Annuska ráadásul meglehetősen "kapós" leány lehetett, hiszen tucatnyi baka árasztotta el képes levelezőlapokkal.

E szépen reprodukált, sok felfedezést kínáló időkapszulák révén betekinthetünk egyúttal a háborút megélő fiatalság kommunikációs világába, amikor különös szimbolikája volt ám a lapok elülső és hátulsó oldalainak, sőt titkos üzeneteket lehetett elrejteni a bélyegek mögé is. Lőrinczi László albuma amellett, hogy posta-, képeslap- és kommunikációtörténeti munka, olvasmányos és tetszetős is, olyan, amely akár megkésett Valentin-napi ajándékként is tökéletesen megállja a helyét.