A Magyarországról indult produkciónak ez volt az első külföldi rendezvénye, ráadásul éppen Erdélyben, ami több szempontból is különleges közeg. A CityRocks csapata kamionnal, teherautókkal, busszal érkezett, sok tonna felszerelést hoztak magukkal, több tucat ember vett részt a lebonyolításban. Gajda Ferenc főszervező szerint mindenképpen megérte, mert életre szóló élménnyel gazdagodott ő maga is. „Csodálatos volt a bonchidai a Bánffy-kastély kertjében zenélni. Már kora reggel érezni lehetett, hogy különleges napunk lesz. Románok és magyarok segítettek egymásnak pakolni a hangszereket, aztán pedig ölelkezve ugráltak és énekeltek. Tudjuk, hogy Erdélyben egyszerre többfajta érzékenységre is tekintettel kell lenni, de ismét bebizonyosodott, hogy a zene lebontja a falakat az emberek között” – vonta le a program legfőbb tanulságát Gajda Ferenc.