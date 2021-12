Szabó Istvánt nemrég, november 10-én a leccei Európai Filmfesztivál is életműdíjával tüntette ki, és gazdag retrospektív programot mutatott be a magyar rendezőtől. Szabó István személyesen is részt vett az olaszországi fesztivál közönségtalálkozóján és díjátadóján.