A zongoraművész házaspár az októberi Liszt ünnepen eljátszotta a szerző összes szimfonikus költeményét két este alatt összesen négy órában. Akkor a helyszínnek is különös jelentősége volt, hiszen a művek Liszt egykori otthonában szólaltak meg a Régi Zeneakadémia épületében, a helyszín méreteiből adódóan szűk körben. Pár héttel ezelőtt Bayreuth-ban mutattak be egyestés programot a szimfonikus költeményekből. Így alakult ki a két művész előadásában a műsor, amely az MVM Koncertek – A Zongora sorozat kiemelt záróestjén a Müpában is elhangzik.