Két ember meghalt egy lakástűzben Budapesten

Címkék#tűzeset#katasztrófavédelem#holttest

Egy idős férfi és egy nő holttestét találták meg a tűzoltók egy tűzeset után a főváros XVI. kerületében – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szombaton.

MW
Forrás: Katasztrófavédelem

Azt írták, pénteken késő este érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a XVI. kerületi Gábor Áron utcában kigyulladt egy épület. Egy téglaépület és a körülötte lévő bódék teljes terjedelmükben égtek, a tűz a kertben parkoló két személyautóra és egy robogóra is átterjedt.

Az épület oltása közben találták meg az ott lakó idős férfi és nő holttestét.

A tűz keletkezésének okát vizsgálják.

További képek az oltási munkálatokról ide kattintva tekinthetők meg.

 

