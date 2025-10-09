Több kiló drog és milliók Dunaújváros környékén– a részletek elképesztőek!

– Nem volt ismeretlen előttünk V. P. (49). Kábítószeres ügy miatt korábban éveket ült, és szabadulását követően a dunaújvárosi bűnügyesek jelezték, értesülésük szerint heroinhasználó. Így aztán nem lepődtünk meg, amikor februárban olyan információ jutott el a megyei felderítőkhöz, hogy kábítószerrel kereskedik – ismertette az alaphelyzetet Burján István, hozzátéve, hogy ezek után megkezdték a széles körű adatgyűjtést, amely végül a mostani drogfogáshoz vezetett – írta a Zsaru Magazin közösségi oldalán.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága újabb droghálózatot számolt fel. A baracsi drogfogás során több kiló kábítószert és milliókat foglaltak le.

A történtekről Burján István alezredes nyilatkozott.

Forrás: Fotó: Szabó Gabriella, Rendőrség

Drogfogás a javából

– Először V. P. élettársa, L.-né L. N. (54) került képbe, majd H. M. (31), aki a gyanú szerint a kábítószert terítette, de V. P. építőipari vállalkozásának egyik alkalmazottja, V. B. (45) is gyanúsítható lett mint drogfutár. Ahogy teltek a hónapok, V. P. beszerzői módszerére is fény derült. Átlagosan havonta egyszer utazott Rotterdamba; odafelé repülővel, visszafelé vonattal. Szeptember elején már arról is volt információnk, hogy baracsi otthonán belül, „ami amúgy csak helyrajzilag tartozik a községhez, a valóságban annak hétvégi házas külterületén található”, hol tárolja a becsempészett drogot. Legutóbb szeptember 20-án este érkezett haza külföldről, mi pedig 22-én hajnalban csaptunk le rá, illetve rájuk, mert az élettársa is ott volt. Az eladásra szánt hat kiló amfetamin a mélyhűtőben volt bezacskózva, azon viszont meglepődtünk, hogy a picivel több mint fél kiló heroint jól látható helyen, a nappaliszoba dohányzóasztalának polcán tárolták, és a veranda asztalán is volt belőle pár gramm. A további részletekről itt olvashatnak.

