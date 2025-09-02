szeptember 2., kedd

Rendőrség

37 perce

Tragédia: Elfogták a 22 hónapos Hanna halálával gyanúsított férfit!

Címkék#tragédia#nyomozás#rendőrség#őrizet#gyerekgyilkosság

Szeptember 1-jén indult a keresés egy eltűnt 22 hónapos kislány, Hanna után Miskén. A rendőrök, polgárőrök, mentőkutyás egységek és önkéntesek napokon át kutatták a gyermeket, de estére megtörtént a tragédia: a kislányt holtan találták meg. Az eset körülményei alapján emberölés miatt indult nyomozás.

Duol.hu

A rendőrség gyanúja szerint Hanna nevelőapja, a 24 éves J. Dávid áll a gyerekgyilkosság mögött, ezért országos körözést adtak ki ellene. A férfi bujkált, végül szeptember 2-án délelőtt a Hirős kommandósok csaptak le rá Miskén, ahol elrejtőzött. A gyanúsítottat emberölés miatt őrizetbe vették, a hatóság kezdeményezi letartóztatását – írta társlapunk a baon.hu.

gyerekgyilkosság
Gyerekgyilkosság Miskén: a rendőrség elfogta a gyanúsított nevelőapát.
Forrás: police.hu

Teljes cikk itt olvasható.

 

