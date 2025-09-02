Tragédia: Elfogták a 22 hónapos Hanna halálával gyanúsított férfit!

A rendőrség gyanúja szerint Hanna nevelőapja, a 24 éves J. Dávid áll a gyerekgyilkosság mögött, ezért országos körözést adtak ki ellene. A férfi bujkált, végül szeptember 2-án délelőtt a Hirős kommandósok csaptak le rá Miskén, ahol elrejtőzött. A gyanúsítottat emberölés miatt őrizetbe vették, a hatóság kezdeményezi letartóztatását – írta társlapunk a baon.hu.

Gyerekgyilkosság Miskén: a rendőrség elfogta a gyanúsított nevelőapát.

Forrás: police.hu

