1 órája
Tragédia: Elfogták a 22 hónapos Hanna halálával gyanúsított férfit!
Szeptember 1-jén indult a keresés egy eltűnt 22 hónapos kislány, Hanna után Miskén. A rendőrök, polgárőrök, mentőkutyás egységek és önkéntesek napokon át kutatták a gyermeket, de estére megtörtént a tragédia: a kislányt holtan találták meg. Az eset körülményei alapján emberölés miatt indult nyomozás.
A rendőrség gyanúja szerint Hanna nevelőapja, a 24 éves J. Dávid áll a gyerekgyilkosság mögött, ezért országos körözést adtak ki ellene. A férfi bujkált, végül szeptember 2-án délelőtt a Hirős kommandósok csaptak le rá Miskén, ahol elrejtőzött. A gyanúsítottat emberölés miatt őrizetbe vették, a hatóság kezdeményezi letartóztatását – írta társlapunk a baon.hu.
