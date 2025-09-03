szeptember 3., szerda

Krimi

Csak másnap jelentette az apa, hogy meghalt a kéthónapos gyermeke

Címkék#apa#rendőrség#csecsemő

A BRFK gondatlanságból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a csecsemő apja ellen.

MW
Rendőrautó Budapest belvárosában

Forrás: MTVA/Bizományosi

Fotó: Lapis Renáta

Meghalt egy kéthónapos csecsemő Budapest VI. kerületében, a rendőrök őrizetbe vették a gyermek apját – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a rendőrség honlapján.

A rendőrséghez kedd délután érkezett bejelentés arról, hogy egy terézvárosi lakásban elhunyt egy csecsemő. A helyszínre érkező mentők már csak a halál tényét tudták megállapítani – olvasható a police.hu oldalon.

Közölték: az eddigi adatok szerint hétfőn dél körül a kéthónapos csecsemőt a kínai állampolgárságú apa leejtette. A 44 éves férfi elmondása szerint a lánya életjelet nem mutatott, azonban erről csak másnap értesítette a hatóságokat.

A BRFK gondatlanságból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A csecsemő apját előállították, gyanúsítottkénti kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Krimi

