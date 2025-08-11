Hatalmas razzia és rekord számú letartóztatás a fesztiválon!

A hatóságok a rendezvény ideje alatt fokozott ellenőrzéseket végeztek, és komoly eredményeket értek el a kábítószer-kereskedelem és birtoklás elleni fellépésben. Az OZORA Fesztivál egy hete alatt 37 büntetőeljárás indult kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt, összesen 45 gyanúsított ellen. A legtöbb érintett Németországból (9 fő) és Franciaországból (8 fő) érkezett, de olasz, belga, brazil, szerb és más nemzetiségű személyek is akadtak a rendőrségi listán. A magyar hatóságok 6139 adag kábítószert vontak ki a forgalomból, melynek becsült értéke meghaladja a 44,6 millió forintot – írta a Fejér vármegyei rendőrség.

Az OZORA Fesztiválon a rendőrség aktívan fellépett.

Forrás: Fejér vármegyei rendőrség facebook oldala

OZORA Fesztivál rendőrségi razzia

Nemcsak drogügyekben intézkedtek a rendőrök. 11 személyt vettek őrizetbe, közülük 5 főt le is tartóztattak. Súlyos bűncselekményként életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt 1 ember ellen indult eljárás. Emellett lopás, rongálás, jogtalan elsajátítás és foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt is több ügy került a hatóságok elé. A rendőrök 46,5 millió forint értékű készpénzt is lefoglaltak, különböző valutákban. A rendőrség hangsúlyozta: Magyarországon a külföldi látogatóknak is be kell tartaniuk a helyi törvényeket. A fesztivál szervezőivel és a biztonsági szolgálattal együttműködve a hatóságok zéró toleranciát hirdettek a kábítószerrel kapcsolatban, és folyamatos jelenlétükkel biztosították, hogy a rendezvény a lehető legbiztonságosabb körülmények között valósuljon meg.