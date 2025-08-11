augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

29°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zéró tolerancia

7 órája

Hatalmas razzia és rekord számú letartóztatás a fesztiválon!

Címkék#ozora fesztivál#rendőrség#drogügy#razzia#Magyarország

Az Ozora Fesztivál idén is több tízezer látogatót vonzott a világ minden tájáról, ám a színes forgatag és a fesztiválhangulat mögött a rendőrség folyamatos jelenléte is érezhető volt.

Duol.hu
Hatalmas razzia és rekord számú letartóztatás a fesztiválon!

A hatóságok a rendezvény ideje alatt fokozott ellenőrzéseket végeztek, és komoly eredményeket értek el a kábítószer-kereskedelem és birtoklás elleni fellépésben. Az OZORA Fesztivál egy hete alatt 37 büntetőeljárás indult kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt, összesen 45 gyanúsított ellen. A legtöbb érintett Németországból (9 fő) és Franciaországból (8 fő) érkezett, de olasz, belga, brazil, szerb és más nemzetiségű személyek is akadtak a rendőrségi listán. A magyar hatóságok 6139 adag kábítószert vontak ki a forgalomból, melynek becsült értéke meghaladja a 44,6 millió forintot – írta a Fejér vármegyei rendőrség.

OZORA Fesztivál
Az OZORA Fesztiválon a rendőrség aktívan fellépett.
Forrás: Fejér vármegyei rendőrség facebook oldala

OZORA Fesztivál rendőrségi razzia

Nemcsak drogügyekben intézkedtek a rendőrök. 11 személyt vettek őrizetbe, közülük 5 főt le is tartóztattak. Súlyos bűncselekményként életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt 1 ember ellen indult eljárás. Emellett lopás, rongálás, jogtalan elsajátítás és foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt is több ügy került a hatóságok elé. A rendőrök 46,5 millió forint értékű készpénzt is lefoglaltak, különböző valutákban. A rendőrség hangsúlyozta: Magyarországon a külföldi látogatóknak is be kell tartaniuk a helyi törvényeket. A fesztivál szervezőivel és a biztonsági szolgálattal együttműködve a hatóságok zéró toleranciát hirdettek a kábítószerrel kapcsolatban, és folyamatos jelenlétükkel biztosították, hogy a rendezvény a lehető legbiztonságosabb körülmények között valósuljon meg. 

Az OZORA Fesztivál idén is fantasztikus élményeket nyújtott a résztvevőknek, de fontos emlékezni arra, hogy a törvények a legvidámabb pillanatokban is érvényben vannak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu