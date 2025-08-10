augusztus 11., hétfő

Ítélet

Tegnap, 6:30

Nem ússza meg: hatalmas bukás a kábítószer ügyben!

Címkék#Győri Fellebbviteli Főügyészség#Székesfehérvári Törvényszék#Kábítószer-kereskedő#vádlott#ítélet#pénzbírság

A Győri Fellebbviteli Főügyészség életfogytig tartó szabadságvesztést javasol egy férfi ellen, aki bűnszervezetben kábítószert értékesített.

Duol.hu

A kábítószer-kereskedő ellen életfogytig tartó szabadságvesztés javasolt. 2020 januárjában szervezett csoportot hozott létre kábítószer előállítására és terjesztésére, miközben elkerülte a hatósági ellenőrzéseket. Egy év alatt közel 14 kg kokaint, 316 kg marihuánát, 66 kg amfetamint, 1 kg metamfetamint és több ezer extasy tablettát tárolt és értékesített – írta az ugyeszseg.hu.

kábítószer-kereskedő
Kemény fellépés a kábítószer-kereskedő ügyében.
Forrás: Canva

Kábítószer-kereskedő ügyében szigorú ítéletet hoztak

A Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat bűnszervezeti tagként 8 év fegyházra, 1 millió forint pénzbírságra és 8 év közügyektől való eltiltásra ítélte, továbbá kizárta a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét. Ezen felül majdnem 529 millió forint vagyonelkobzást is elrendelt. A vádlott ügyvédje enyhítő ítéletért fellebbezett, ám a Győri Fellebbviteli Főügyészség a bűncselekmény súlyossága miatt életfogytig tartó szabadságvesztést szorgalmaz. A másodfokú ítéletet a Győri Ítélőtábla hozza meg.

 

