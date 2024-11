A családomnak nem kell bebizonyítanom, hogy nem vagyok bűnös, mert ők hisznek nekem. Nem vagyok bűnös, de hibáztam. Abban hibáztam, hogy elhittem B. Erikának, hogy abban segítünk, hogy ha elvisszük a BMW-s emberekig Fannit. És én ebben segítettem. Ezért vállalom is az ügy eleje óta a felelősséget. Nyilván 86 milliószor átpörgettem a fejemben, a legjobb megoldás az lett volna, most már én is tudom, hogy amikor elindulunk, a portáshoz megyünk együtt, hogy segítsünk. Ez hiba volt. De jelen pillanatban, az ezért kiszabható ítélet és az ezért való bűnhődés már túlmutat azon, hogy itt kell töltenem az életem a büntetés-végrehajtásban.