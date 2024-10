A 13 éves Attila éppen hazafelé tartott a kosárlabda csarnokból egy edzésről Veresegyházon, amikor hirtelen három idegen rátámadt, és lelökték az elektromos rolleréről.

A fiú több ütést is kapott és még a zsebeit is átvizsgálták, hogy ki tudják őt rabolni. Mindez még szeptember 27-én történt, most az esetről a BKG- Veresegyház kosárlabda szakosztály szakmai vezetője, Tasnádi Dávid nyilatkozott. A gyermek az ő egyesületük tehetséges sportolója.

Még a foga is letört

Attila este kilenc óra magasságában ment haza a kosárlabda csarnokból. Elért az üzlet mellett lévő játszótérhez, ami elég zeg-zugos. Ott hárman kiugrottak a bokorból és rávetették magukat. Le akarták szedni az elektromos rollerről, ami végül sikerült is. Elkezdtek dulakodni, ketten lefogták és ütni kezdték. Szegénynek még a foga is letört. Az egyik még át is vizsgálta a zsebeit, hogy mit tudnak még elvenni tőle

– mondta el a Borsnak Tasnádi Dávid.

Szerencsére a rollerét nem vették el

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

„Attila nem hagyta magát. Az egyiket le tudta teperni a földre, emiatt a másik kettő megijedt és elrohant. Ezután felugrott a rollerére és gyorsan hazament vele. Otthon elmesélte a szüleinek a történteket, akikkel együtt kiment a játszótérre, de természetesen az már üres volt. Azt mondta, hogy kapucnis fölsőben voltak, nagyjából 15-17 évesek lehettek támadók. Nem igazán látta az arcukat, így nehéz lenne felismernie őket” – mondta el a szakmai vezető.

Közleményt adtak ki

„Alapvetően jó a közbiztonság. De az eset miatt közleményt adtunk ki, nem vagyunk hajlandók ezt annyiban hagyni, hogy elmenjen egy ilyen irányba a város közbiztonsága…”

Tasnádi Dávid elmondta azt is, hogy az eset után a fiú szülei feljelentést tettek a rendőrségen.

Forrás: Facebook

„Azonnal elvitték Attilát az ügyeletre, ahol kiderült, hogy a letört foga mellett még zúzódások voltak a hátán. Komoly sérülése szerencsére nem lett. Közleményt adtunk ki, majd jeleztük a polgárőségnek és a rendőrségnek, hogy jó lenne ha nagyobb fókuszt helyeznének erre a környékre, hátha lehet ez ügyben előre lépni. Kiállunk a fiú mellett. Azóta jól van. Az egyik legszorgalmasabb gyerekünk. A lelki trauma nyomai sem látszódnak rajta, de biztosítottuk a szülőket, hogyha szükség volna pszichológus segítségére, akkor az egyesület teljes vállszélességge melléjük áll” – hangsúlyozta a szakmai vezető.

A lap felkereste a Pest vármegyei RFK-t, a cikk megjelenéséig még nem válaszoltak.