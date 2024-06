Az MTI a baleset kapcsán megkereste a Vígszínházat is. Úgy reagáltak: a PS Produkció saját szakemberekkel dolgozott, a Vígszínház pedig "most is, mint minden házbérlésnél" ügyeletet biztosított a bérlő részére.

− A szerződés szerint minden felelősség a bérlőt terheli - hangsúlyozták.

A Vígszínház jobbulást kíván Jegercsik Csabának! Bízunk abban, hogy mihamarabb felépül, és ehhez minden támogatást megkap

- írták.