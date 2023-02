Azóta, hogy Bite Zsolt, az óbudai elitiskola pedagógusasszisztensének botránya kirobbant, az ország több pontjáról is kapott megkereséseket a Pestisrácok szerkesztősége pedofil – illetve Bite szavaival élve: efebofil – pedagógusokról, akik több esetben éveken át veszélyeztethették a rájuk bízott gyermekeket, mielőtt lebuktak és büntetőeljárás indult ellenük - írja a Pestisrácok.

Hétfőn egy Békés vármegyei kistelepülés történelemtanáráról írták meg, hogy a megalapozott gyanú szerint 13 éves, azaz fiatalkorú lánnyal fajtalankodott, ráadásul a gyermek ellen saját apja is követett el a nyomozás adatai szerint szexuális visszaélést. A portál megkeresésére a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság, illetve a Békés Vármegyei Főügyészség is megerősítette, hogy az ügynek két gyanúsítottja van és mindkét férfi letartóztatását elrendelte a bíróság. A rendőrség válaszában azt is leírta, hogy mindkét gyanúsított egy 13 éves gyermek sérelmére követett el a megalapozott gyanú szerint szexuális cselekményt, az egyik gyanúsított pedig a gyermek apja. Az érintett tankerület vezetése is válaszolt az üggyel kapcsolatos kérdésekre:

Az intézményvezető számára 2023. február 7-én vált részben ismertté a bűncselekmény gyanúja, amit azonnal jelzett a tankerületi központ részére. A bűncselekménnyel gyanúsított férfi 2022 szeptembere óta tanított óraadóként, megbízási szerződése azonnali hatállyal felmondásra került 2023. február 7. napján

A portál megtudta: már a tanár előző munkahelyén, egy orosházi általános iskolában is felmerültek aggályok a pedagógussal, ott emiatt szűnt meg a munkaviszonya. A szerkesztőség megkapott több elmentett üzenetet, amelyeket akkoriban küldözgetett egy volt tanítványának. Az a lány a zaklatás idején 15 éves volt. A kimentett beszélgetés képernyőfotóit összevetettük N. Z. profiljával: mind a név, mind a profilkép megegyezik, a kép nem szerkesztett.

Legbelsőbb gondolataimat mondom el most NEKED… Indulhat? Persze talán Te is…

– kezdte a tanár úr a beszélgetést a fiatalkorúval Messenger-üzenetben. Majd elmeséli, mekkora tévedés volt a házassága és hogyan vált el hét évvel ezelőtt. A kislány vigasztalni kezdi, hogy senki sem tart örökké és öntene lelket “Z. bácsiba”, aki ettől egyre jobban beindul. A kamasz láthatóan nem is érti sokáig, mi történik. Amikor leesik a tantusz, zavarba jön és szabadulni próbál.

Írhatok Neked erotikus üzeneteket? (köztünk maradjon…) ha nem, semmi gond…

– folytatja a tanár úr. És mivel a lány nem érti, megkérdezi, udvarolhatna-e következmények nélkül, mert kedves női lélekre vágyik. Erre a tini csak annyit válaszol, hogy nem lesz következménye, és a további udvarlást, miszerint mennyire hiányoznak tanár úrnak a volt diákok és főleg ő, azzal próbálja hárítani, hogy ez a természetes, hiszen ők “nagyok lettek”, de majd találkoznak az osztálytalálkozón. Z. bácsi nem éri be ennyivel, tovább próbálkozik, egyre konkrétabban:

A héten találkoztam Katival és Csillával az utcán, alig bírtunk elszakadni egymástól, fél órát beszélgettünk

– írja. (A neveket megváltoztatták.) A volt tanítvány már próbálná lezárni az egyre kellemetlenebb beszélgetést, és csak tőmondatban válaszol, miszerint van pár dolog, amit szívesen osztanak meg a régi tanárokkal. Z. bácsi erre fellelkesül:

Meg is döglöm értetek, Értetek… Az erotikust meg úgy értsd: olyan kedvesen, udvarlósan írnék Neked, mintha korod béli lennék. Csajoznék… Nagyon hiányoztok! Hiányzol!

– írja, aztán megkérdezi, meddig mehet el, hogy a lány ne vegye rosszindulatnak. A volt tanítvány azt válaszolja, nem veszi rosszindulatnak, de azonnal átvált magázásba, amit Z. bácsi számon is kér rajta és tovább édesgeti, próbálja magához édesgetni, elbűvölni az egyre inkább megszeppenő kiskamaszt. Először még arról ír, mennyire szereti, hogyan bújna hozzá, ha a kislány megengedné persze. Innentől bármit ír, kérdez, a lány csak ezt ismételgeti: “Nem tudom”, “Nem tudom”.

És ha megsimogatnám a kis feneked, avagy a kebled? Keltene benned finom érzéseket? Kis vadmacska… Persze el is utasíthatnál, ha kellemetlennek éreznéd. Csak gondold el: összebújva, mély, dörmögő hang. Mélybarna szemek néznének a kis szemeidbe. Kedves pillanat lenne.

Ja és mezítláb. A lábujjaink is egymáshoz érnének. Nem zavaró, hogy ilyeneket írok neked?

– kérdezi, de a kamasz nem válaszol. További noszogatásra már egyértelműen elutasít: nem, nem lenne helyes döntés. De mivel hozzáteszi félszegen, hogy “nem bánt meg Z. bácsi”, amaz felbátorodik és nekifut megint.

Akkor csak képzeletben, virtuálisan megsimogathatom a kis kebleid? Tudom, ez azért már… Tudom… De csak ha kellemesnek, finomnak éreznéd… Hidd el, nekem is furcsa lenne. De persze csak így írásban… Megengednéd? Indítsd be a fantáziád. Bizonnyal semmi sem történik majd, de attól talán el lehet képzelni

– írja a tanár úr. aztán azt is megkérdezi, ha megcsókolná, ő visszacsókolna-e. És azzal folytatja, hogyan simogatná a melleit, a fenekét, csupa finom szeretettel, de ha nem engedné a lány, akkor sincs semmi baj. “Azért nagy Szeretés!” Ugyan a tini ezután már csak jó éjszakát kíván, a lementett üzenetek szerint még aznap éjjel, sőt, napokig bombázza üzenetekkel Z. bácsi. Először csak a fenti társalgást követően egy órával arról biztosítja, hogy ez csak játszadozás volt, csak játszott a gondolattal és meg is kapta, amire vágyott. Majd mivel nem kap választ továbbra sem, aggódni kezd és arra kéri a fiatalkorút, tartsa a diszkréciót, törölje az üzeneteit.

A beol.hu a helyszínen érdeklődött.

Megbotránkoztatta a falut az ügy – mondták az egyik helyi kocsmában iszogatók. Hangsúlyozták, hogy immár mind a két érintett férfi rács mögött van, hogy a hatóságok teszik a dolgukat

bíznak abban, hogy elnyerik megérdemelt büntetésüket azok, akik bántották a tizenéves lányt.