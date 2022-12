Nem tartja vissza a sofőröket a tilos jelzés

Sajnos a legtöbb vonatbaleset a mostanihoz hasonló okokkal magyarázható: a sofőrök tilos jelzés ellenére hajtanak a sínekre. Ez történt a múlt héten Debrecenben is, ahol egy Suzukit sodort el a vonat; Sásdon, ahol egy hatgyermekes édesanya és egyik gyermeke is életét vesztette pár hete; vagy épp a Baranya megyei Vásárosdombón, ahol szeptemberben többen is próbálták jelezni egy autó sofőrjének, hogy jön a vonat, ő azonban a figyelmeztetés és a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott. A sofőr és utasa is belehalt a balesetbe.