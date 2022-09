Tovább tart a küzdelem annak a 11 éves kislánynak az életéért, aki még vasárnap lépett vonat elé Gyürén. Mint arról helyszíni információink alapján korábban beszámoltunk, vasárnap kora délután a Záhony felől érkező vonat elgázolta a 11 esztendős gyermeket, akit súlyos sérülésekkel mentőhelikopter szállított kórházba - írja a szon.hu.

A vezető a dudálás és vészfékezés ellenére sem tudta elkerülni a balesetet, melynek következtében a gyermek koponyája súlyosan roncsolódott és a bokája szilánkosra tört. A szon.hu úgy értesült, hogy

a kislány állapota továbbra is válságos, a nagymamája folyamatosan ott van vele a kórházban.

A nagyapa szerint bántalmazták

Az eset után rögtön mindenki az okokat kereste. A faluban gyorsan beszédtéma lett, hogy a kedves, tisztelettudó kislány tettének hátterében az állhat, hogy az iskolában néhány társa zaklatta. Később a gyereket nevelő nagyapa egy országos napilapnak már határozottan állította: bántalmazták az unokáját a diáktársak.

Gyürén mindenki azt mondta, a nagyszülők szeretetben gondozták a rájuk bízott unokákat, és tőlük telhetően igyekeztek mindent megadni neki, hogy nyugodt körülmények között éljenek, tanuljanak. Néhányan úgy tudják, az édesanya el akarta vinni őket, de végül maradtak a nagyszülőknél.

A nagyapa állítása szerint az iskolában jelezte, hogy bántják az unokáját, ám semmi nem történt. Közvetlenül az eset után a megyei lap szerkesztősége is megkereste a helyi általános iskolát, de akkor azzal utasították el őket, hogy nem iskolaidőben történt a baleset, ezért nem nyilatkoznak. Azóta nagy nyilvánosság előtt súlyos vádakat fogalmazott meg egy közvetlen hozzátartozó.

Kivizsgálják az ügyet és gyűjtenek

A szon.hu újra megkereste az intézményt, ahonnan az alábbi választ kapták:

Belső vizsgálatot indítottunk az ügyben, amelyben természetesen azt is szeretnénk kideríteni, hogy valósak-e az iskolában a kislányt ért zaklatásról, bántalmazásról szóló híresztelések

– mondta Iványi Tamás, a gyürei tanintézmény fenntartója, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség helyi képviselője, s hozzátette: ismeretei szerint a nagyapa ilyen ügyben nem járt az iskolában.

– Sok nehézségen átment, nehéz körülmények között él a család, de a nagyszülők vállalták az unokáik nevelését. Ezért gyűjtést indítottunk a megsegítésükre, megszervezzük, hogy iskolapszichológus foglalkozzon az osztálytársakkal, ebben a Vásárosnaményi Nevelési Tanácsadó gyermekpszichológusa segít nekünk – tudatta Iványi Tamás.

A rendőrség is vizsgálja az eset körülményeit, amely választ adhat arra, hogy baleset történt, vagy valóban öngyilkos szándékkal lépett a vonat elé a kislány. S mint kiderült, az is bánthatta a gyereket, hogy az édesanyja a testvéreihez hasonlóan őt is el akarta vinni a faluból, onnan, ahol mindig is szeretett a nagyszüleivel élni.