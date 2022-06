Az egész országot megrázta a szörnyű, családi tragédia híre: állampolgári bejelentés alapján érkeztek járőrök idén május 26-án egy aszódi társasház egyik lakásához, ahonnan a telefonáló furcsa szagot érzett kiáramlani. A járőrök a tűzoltók közreműködésével beléptek a sötét lakásba, ahol két holttestet találtak. Egy 14 éves lány az egyik, egy 16 éves lány a másik hálószoba ágyában feküdt - írja a heol.hu.

A helyszíni szemle és a kiterjedt adatgyűjtés alapján, a nyomozás eddigi megállapításai szerint a két gyermek a Heves megyei Vámosgyörkről Aszódon élő édesapjukhoz érkezett láthatásra. Az apa - nagy valószínűséggel - álmukban megölte lányait, majd Adács közelében, egy arra haladó mozdony elé lépve öngyilkosságot kísérelt meg.

Az anya bejelentette a lányai eltűnését a rendőröknek, és azt is elmondta, hogy szerinte veszélyben vannak, de így is egy hét kellett ahhoz, hogy fény derüljön a brutális kettős gyilkosságra. A rendőrök kivonultak a házhoz, ám nem mentek be.

Az ügyben a napokban lezárult a tényfeltáró vizsgálat, amelyet Balogh János országos rendőrfőkapitány rendelt el. A heol.hu megkereste az Országos Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az állományilletékes parancsnokok öt rendőrrel szemben indítottak fegyelmi eljárásokat, amelyekben különböző mértékű – jelentős tárgyi súlyú – fenyítéseket szabtak ki.

A vizsgálat megállapította, hogy a bizonyított szakmai mulasztások nem voltak befolyással a bűncselekmény végkifejletére, a sértett gyermekek halálára. A feltárt szakmai hiányosságokból levonható tapasztalatokat – azok jövőbeli megelőzése érdekében – a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes megosztotta a különböző szolgálati ágaknál dolgozó szakemberekkel.