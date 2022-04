G. Orsolya gyilkosának kivégzését követelik a magyar anya sorsán felháborodott amerikaiak. Miután megjelent a hírekben, hogy a feltűnően szép asszonnyal hatvan szúrással végeztek, majd a testét egy hokitáskában végighurcolták és hátrahagyták a nyílt utcán, Facebook-csoportok szerveződtek, melyek tagjai a bűncselekmény körülményeit véleményezték. Miután néhány nappal később a feltételezett elkövető rendőrkézre került, a tagok egyenesen azt kezdték el nyíltan hangoztatni, hogy a férfin szerintük a legsúlyosabb büntetést kellene alkalmazni.

A Bors megkérdezte a magyar származású, de Amerikában praktizáló sztárügyvédet, Rónai Pétert, mi várhat a gyilkosra.

– Egyet biztosan állíthatok, mégpedig azt, hogy az elkövetőt nem fogják kivégezni, mert New York államban már eltörölték a halálbüntetést. Hogy pontosan hány éves szabadságvesztést szabnak ki majd rá, az természetesen nagyon sok mindenen múlik. Többek között azon, hogy mennyire volt a gyilkosság előre kitervelt, illetve adott volt-e az aljas indok. Az erős felindulás a szúrások száma alapján szinte egyértelmű – mondta az ismert jogász.

Texas államban egészen valószínű, hogy ebben a gyilkossági ügyben halálbüntetést szabnának ki

– fejezete be Rónai.

Halálbüntetés Amerikában



Mint ismert, az USA egyike azon országoknak, amelyek a mai napig végrehajtanak halálos ítéleteket. A tagállamok törvényhozása egyébként saját hatáskörben eldöntheti, hogy a legősibb büntetési nemet rendszerben tartják vagy eltörlik. Néhány évvel ezelőtt Texas mellett Virginiában végezték ki a legtöbb elítéltet, ám utóbbiban a halálbüntetést eltörölték. A kivégzések száma tekintetében élen jár Alabama és Oklahoma.

Az itt látható térképen zölddel vannak jelölve azok az államok, ahol nem szabható ki halálbüntetés. A kékkel jelölt államokban kiszabható ugyan, de a kivégzéseket hivatalosan felfüggesztették, a lilával jelölt államban (Ohio) ugyancsak kiszabható halálbüntetés, ám nem hivatalosan itt is felfüggesztették a kivégzéseket. A sárgával jelölt államokban az utóbbi 10 évben nem hajtottak végre kivégzést. A pirossal jelölt 13 állam azonban az utóbbi 10 évben is él a halálbüntetés adta lehetőséggel a gyakorlatban is.