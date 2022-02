A világtól távol, egy védett házban lábadozik most Lakatos Gabriella, az a 22 éves édesanya, akit volt élettársa bosszúból megszurkált és megvakított - írja az atv.hu.

- A rendőrség a támadás után arra kérte a családunkat, hogy azonnal fogjuk a cókmókunkat és a húgom teljes családjával költözzünk el Kemecséről egy úgynevezett védett házba

– mondta az atv.hu-nak Lakatos Róbert, Gabriella bátyja.

– Az új, kamerákkal felszerelt otthonunkat a rendőrség éjjel-nappal őrzi. Erre azért van szükség, mert Gy. Attila a társaival a hajtóvadászat közben visszatért Kemecsére, hogy befejezzék a mészárlást, amit ő elkezdett. Ezúttal a családunkat is meg akarták ölni, a rendőrség pedig komolyan vette a fenyegetést.

A kórházból Gabica a négyéves kislányával, Mirával és az édesanyánkkal már egyenesen idejött. Itt biztonságban érezzük magunkat, a húgomnak pszichológus is segít a történtek feldolgozásában, az új élet elkezdésében.

Róbert elárulta: a védett házban bántalmazott sorstársak, egyedülálló nők élnek a gyerekeikkel. Gabriella látványa még őket is sokkolta.

Megvakított testvére a szobában számolja a lépéseket, tanulja, hol a fürdőszoba, minek hol a helye. És mielőbb szeretne önállóan élni. Amikor a kertbe kimennek levegőzni, kerekesszékben kitolják Gabriellát. Azonban mint mondja, még soha nem látta ilyen erősnek a húgát.

- Keresztény szolgálóként megkerestem a nyíregyházi börtönben olyan elítélteket, akik magukénak érezték a Biblia igéjét. De segítettem a szenvedélybetegeknek is a reintegrációban. Legutóbb megváltozott munkaképességű emberekkel foglalkoztam, de a családom kényszerű menekülése miatt a munkahelyemet ott kellett hagynom – tette hozzá Robi.

Forrás: Facebook / atv.hu

Az atv.hu kérdéseire Lakatos Gabriella a testvérének diktálta le a válaszokat, a nő ugyanis beszélni is alig tud, mivel a szája is súlyosan sérült: támadója a nyelvét is ki akarta tépni.

- Örülök, hogy életben maradtam, és a korábbi kapcsolatomból ajándékba kapott, négyéves kislányom, Mira is itt lehet mellettem – mondta az atv.hu-nak Gabriella.

– Igaz, most még nehéz elfogadni, hogy vakon kell élnem, de bízom abban, a tudomány egyszer eljut oda, hogy visszakapjam a látásomat. Hogy meg tudok-e bocsátani a brutális támadómnak? Soha. Magamnak már megbocsátottam, hogy szóba álltam vele.

Azt gondolom, a romokra építeni nem lehet, ehhez új alapokra van szükség. Ezt Isten bennem építi. A lányom, a családom és a hitem ad erőt, hogy innen talpra álljak.

Az elkövető ellen, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete miatt folytat büntetőeljárást a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Gy. Attila akár életfogytiglant is kaphat.

Ahhoz, hogy Gabriella és családja új életet kezdjen, sok segítségre van szükségük. Aki támogatni tudja őket pénzzel, az Gabriella édesapja, Lakatos Sándor 68700322-10069279-es számlaszámára küldhet pénz. A megjegyzés rovatba pedig írják oda: Lakatos Gabriella részére.