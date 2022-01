Nem láttunk még olyan szörnyű gumikat, mint amit a rendőrség tett közzé: szinte a biztos halálba viszi az ilyen az autóst. A tükörsimára kopott abroncsokhoz pedig olyan történet is dukál, amitől még a hajunk is égnek áll. A Suzukis hiába volt eltiltva a vezetéstől, továbbra is furikázott - írja a Bors.

Forrás: Police.hu

A rendőröknek Somogyszentpálon feltűnt az úton az autós, akit már jól ismertek, hiszen pár hete is jogsi nélküli vezetésen érték. Ezért meg akarták állítani, ám a sofőr, miután megtévesztésképp megállt, hirtelen, nagy gázzal és csikorgó kerekkel elhajtott.

Behajtott egy zsákutcába, ahol viszont a gumik nem bírták tovább, és megcsúsztak. A Suzukis nekirohant egy épp rakodás alatt álló kocsiba. A balesetben az álló járműben várakozó egyik utas könnyebben megsérült.

Az egyenruhások a sofőrt elfogták, és előállították a Marcali Rendőrkapitányságra, ahol a járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség megalapozott gyanúja miatt kihallgatták. Közigazgatási eljárást is indítottak a kocsi nem megfelelő műszaki állapota miatt, és azért, mert nem használta a biztonsági övet. Ezen kívül felelnie kell azért is, mert nem volt a kocsin biztosítás, de ki is volt vonva a forgalomból.

Illusztráció: Shutterstock