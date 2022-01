A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés kísérlete, zsarolás és kitartottság miatt nyújtott be vádiratot egy nővel és két férfival szemben. A vádirati szerint a nő az interneten prostiként hirdette magát, amiről élettársa és bátyja is tudott. Sőt, a bevételből ők is kaptak.

Tavaly nyáron egy férfi egy légyott alkalmával 15 ezer forintot fizetett a prostinak, de a nő a vendégén sörszagot érzett, ezért nem volt hajlandó szexelni vele.

A konyhában lévő élettársával és bátyjával együtt el akarták küldeni a részeg férfit, de a pénzét nem adták vissza.

Azonban nem akart elmenni, ezért a nő élettársa arcon ütötte, bátyja pedig azt kérte a nőtől, hogy hozza a baseball ütőt. A prosti egy baltanyéllel tért vissza, amivel a báty a férfi fejét és karját is megütötte. A sértett végül vérző fejjel menekült ki a lakásból.

Jobb alkarján zúzódását és homlokcsontján benyomatos törést szenvedett el.

A koponyacsont törése súlyos sérülésnek minősül, emellett a bántalmazás jellege alkalmas volt arra, hogy életveszélyes sérülést okozzon– írja az ügyészség.

Az ügyben 12 év börtön is kiszabható. Az érdemi döntést várhatóan a Győri Törvényszék fogja meghozni - írja a Bors.

Borítókép: illusztráció