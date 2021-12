Aztán ahogy teltek az évek, felnőttek a szomszéd gyerekek és a kutyák is, és utóbbiak már nem voltak szívesen látott vendégek. Ennek oka volt az is, hogy Démon még évekkel ezelőtt a szomszéd tyúkjait és macskáit megtizedelte. Petráék az incidenst minden eszközzel próbálták jóvátenni, kártérítést is fizettek volna, és mondták, segítenek a kerítés javításában is, ám ettől a szomszédok elzárkóztak. Most viszont nem zárkóztak el attól, ha nevüket nem is vállalva, váltsanak a Vas megyei hírpotállal pár szót.

Gazdája azt mutatja, hol ölték meg az állatot

Fotó: vaol.hu / Unger Tamás