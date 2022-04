Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapjának délután 2 órás adatai szerint sokfelé, különösen délnyugaton több mint 10 fokkal alacsonyabb hőmérsékletet mértek, mint 24 órával korábban.



Péntek reggel egy hullámzó frontrendszer hidegfrontja vonult át az ország felett. E mögött az északnyugatira forduló szél néhol viharossá fokozódott. Budapesten a János-hegyen 98,6 kilométer/órás széllökést is mértek, ezzel megdőlt a fővárosi napi szélrekord. Mostanáig ugyanis Budapesten, április 8-án 87,1 kilométer/óra volt a legerősebb mért széllökés, amelyet 1995-ben Pestszentlőrincen regisztráltak.



A viharos szél miatt az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Emellett Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a zivatarveszély miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat Youtube-csatornáján Simon Gergő meteorológus részletesen is beszámolt a Diego nevű ciklon hatásairól.



Azt mondta: éjszaka még jellemzően felhős lesz az ég, néhol kisebb záporok is lehetnek, helyenként jégdara is hullhat. Még éjszaka is sokfelé lesz erős, akár viharos a szél. A minimumon 0 és plusz 7 fok között alakulnak. Vasárnap már kisüthet a nap, 11-15 fokig melegszik a levegő - közölte, megjegyezve: a hőérzeten ronthat az erős légmozgás.



A jövő héten fokozatosan melegszik a levegő, lesznek területek, ahol 20 foknál is melegebb lesz. Ugyanakkor, mivel hideg légtömeg van az ország felett visszatérnek a hajnali fagyok. Mínusz 3 fokig is hűlhet a levegő, sőt a szélcsendes, fagyzugos helyeken ennél is hidegebb lehet.



A húsvéti hosszú hétvége időjárása kapcsán azt hangsúlyozta: nagy a bizonytalanság. Van olyan forgatókönyv, amely szerint jó idő várható, de vannak olyan friss, valószínűségi előrejelzések is, amelyek szerint jelentősen elromlik az időjárás és újra lehűl a levegő - ismertette Simon Gergő meteorológus.