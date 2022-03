Hétfőn felhőtlen, napos idő várható, csapadék nem lesz. A délkeleti, déli szelet az Észak-Dunántúlon élénk, a Kisalföldön időnként erős lökések kísérik. Hajnalban mínusz 10 és mínusz 4 fok közötti értékekre kell készülni, de a fagyzugokban ennél is hidegebb lehet. Napközben plusz 9 és 14 fok közötti értékek várhatók.



Kedden, március 15-én hajnalban helyenként párássá válhat a levegő. Napközben még nem valószínű csapadék. Este, éjszaka viszont egyre több helyen eleredhet az eső. A minimumok jellemzően mínusz 6 és plusz 1 fok között alakulnak, de a fagyzugokban hidegebb lesz. A csúcsértékek plusz 11 és 17 fok között alakulnak.



Szerdán a nap első felében több helyen előfordulhat eső, zápor, az északkeleti megyékben helyenként vegyes halmazállapotú csapadék is lehet. Estére mindenütt megszűnhet a csapadék. Többfelé erős lesz a szél is. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 5, kora délután általában plusz 9 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, a hosszabb ideig felhős, csapadékos tájakon azonban ennél alacsonyabb értéket is mérhetnek.



Csütörtökön és pénteken napos idő várható, számottevő csapadék nélkül. Csütörtökön hajnalban általában mínusz 4 és plusz 1 fok közötti értékeket regisztrálhatnak, de fagyzugokban hidegebb is lehet. Kora délután többnyire plusz 9-14 fokig melegszik a levegő. Pénteken a legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 6 és mínusz 1, a legmagasabb hőmérséklet plusz 5 és 10 fok között valószínű.



Szombaton több órára kisüt a nap, számottevő csapadék nem valószínű. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a szék. Hajnalban általában mínusz 8 és mínusz 3, napközben plusz 2 és 7 fok közötti értékek várhatók.



Hosszabb, rövidebb időre vasárnap is kisüt a nap, de ekkor néhol előfordulhat kisebb vegyes halmazállapotú csapadék. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökések is várhatók. A minimumok mínusz 8 és mínusz 3 fok között alakulnak, de a fagyzugokban hidegebb is lehet. A maximumok plusz 3 és 8 fok között várhatók - olvasható az előrejelzésben.