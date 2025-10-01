2 órája
Mezőgazdasági innovációk a Syngenta mintafarmján – a fenntartható jövő szolgálatában
A zalai Dióskál határában működő Interra Farm a fenntartható mezőgazdasági innovációk egyik hazai központja. A Syngenta által működtetett birtokon kukorica- és napraforgóhibrideket, valamint digitális és regeneratív technológiákat próbálnak ki. A farm mára a jövő gazdálkodási módszereinek kísérleti terepévé vált.
A Syngenta fenntarthatósági kezdeményezéseit mutatja be a dióskáli Plótár gazdaság, amely 2013-ban csatlakozott a növényvédő szerek területén piacvezető és a szántóföldi vetőmagok nemesítésében, forgalmazásában vezető szerepet játszó vállalat fenntarthatósági törekvései keretében létrehozott Interra Farm hálózatához – írja a cég szerdai közlése nyomán a Világgazdaság.
A közlemény hangsúlyozza, hogy
a Syngenta fennállásának két és fél évtizede alatt a termelők igényeit folyamatos innovációval, a helyi viszonyokra és személyre szabott megoldásokkal szolgálta ki. A gazdálkodók a termékek mellett komplex technológiai és szakmai megoldásokat kapnak a vállalattól.
A Kis-Balaton vízgyűjtő területén működő Interra Farm az elmúlt esztendőkben lépésről lépésre átállt a hagyományos szántásról a regeneratív mezőgazdasági gyakorlatokra:
előbb
- a szántás elhagyásával javult a talaj minősége,
- csökkent a gépek üzemanyag-fogyasztása,
- csökkent a munkaráfordítás,
majd a takarónövények alkalmazása révén
- tovább javult a talaj szerkezete,
- nőtt a szervesanyag-tartalma,
- javult a vízmegtartó képessége,
- ahogy a növények tápanyagfelvétele is.
A zalai településen működő gazdaság idén a Syngenta agronómiai, növényvédelmi és digitális megoldásainak kísérleti terepe. A program részeként tíz-tíz kukorica- és napraforgóhibridet vizsgálnak a növények vitalitása és termőképessége szempontjából hagyományosan művelt, tarlóba vetett és forgatás nélküli talajon.
Egy másik kísérlet a Syngenta kalászos kultúrákban alkalmazott összehangolt termesztési technológiájának fejlesztését célozza:
ugyanis ha kedvezőek a körülmények, és minden kalászon csak egyetlen szemmel több terem, az hektáronként akár 300-400 kilogrammal is növelheti a hozamot.
A Syngenta támogatásként a vetőmagfejlesztéssel kezdve a legjobb genetikával, optimális növényvédelemmel, innovatív biológiai és digitális megoldásokkal járul hozzá a növények fenntartható termesztéséhez.